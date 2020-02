Morgan/ Dopo lite con Bugo a Sanremo: frecciata di Mara Venier (Live Non è la D’Urso)

Morgan ospite oggi di “Live Non è la D’Urso”. Il cantante si “rifugia” da Barbara D’Urso dopo l’espulsione dal Festival di Sanremo 2020 con Bugo. È pronto a raccontare la sua verità, dopo le dichiarazioni rilasciate in conferenza stampa. Prima della conferma ufficiale, arrivata con lo spot, era circolata proprio la voce che Morgan potesse tornare dalla conduttrice. Nelle scorse ore era stata avvistata infatti la Limousine del programma proprio a Sanremo. L’idea era quella di dare la possibilità agli esclusi di dire la loro. Ma visto che è scoppiato il “Morgan & Bugo gate” Barbara D’Urso non si è fatta scappare un’occasione così ghiotta e quindi ha fatto il colpaccio. Entrambi hanno dato la loro versione dei fatti, ma l’ex frontman dei Bluvertigo vuole esporre le sue idee anche nel salotto di Canale 5. E sarà un modo anche per rispondere a quanto dichiarato oggi da Bugo all’Ariston durante lo speciale di Domenica In.

MORGAN A LIVE: PACE FATTA CON BARBARA D’URSO?

Rappresenta una scelta senza dubbio curiosa quella di Morgan di vuotare il sacco a “Live Non è la D’Urso”. Qualche mese fa infatti aveva avuto uno scontro proprio con Barbara D’Urso. Il cantautore non si era presentato in puntata, scatenando la dura reazione della conduttrice. Ora invece è pronto a tornare per esporre la sua versione su quanto accaduto al Festival di Sanremo 2020. Il ritorno su Canale 5 di Marco Castoldi segna la pace con Barbara D’Urso dopo gli ultimi screzi? E chissà se affronterà anche la questione dello sfratto dello scorso giugno, per il quale la conduttrice avrebbe dovuto ospitarlo nei mesi scorsi. L’ospitata di oggi, domenica 9 febbraio 2020, potrebbe quindi rappresentare per Morgan l’occasione per chiarire questa vicenda con la conduttrice, che tra l’altro è stata anche velatamente attaccata da Mara Venier oggi proprio per la scelta di invitare Morgan nel suo programma.

MORGAN E BUGO, CAOS SANREMO: ESPOSTO CODACONS

Ma sul caso Morgan e Bugo potrebbe esprimersi in futuro anche la Corte dei Conti. Il Codacons ha deciso di presentare un esposto alla magistratura contabile affinché sia accertato il danno erariale per la Rai per l’abbandono dei due cantanti e la conseguente espulsione. Come spiegato dal presidente Carlo Rienzi in un comunicato stampa, ogni anno la Rai versa un contributo in denaro agli artisti in gara a Sanremo. «Una cifra che si aggira attorno ai 48mila euro a cantante e che viene elargita a titolo di rimborso spese». L’esposto verrà presentato lunedì alla Corte dei Conti: si chiederà di accertare eventuali danni erariali subiti dalla Rai a causa del comportamento di Morgan e Bugo. «Senza contare i danni morali prodotti agli altri artisti che avevano presentato nei mesi scorsi una canzone e sono stati esclusi dal Festival per far posto al brano di Morgan e Bugo». Inoltre, chiederà ai due artisti di restituire all’azienda qualsiasi contributo economico ricevuto dall’azienda per partecipare al Festival di Sanremo 2020.



