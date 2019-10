Morgan dopo sfratto/ “Non frega niente a nessuno. Talent? Mi hanno rovinato la vita”

Tra i vip in “rovina”, di cui si parlerà a “Live Non è la D’Urso”, c’è anche Morgan, che è stato protagonista delle cronache nelle scorse settimane per il suo sfratto. Di recente, in occasione della presentazione del Premio Tenco a “Germi”, è tornato a parlare con la stampa delle sue vicissitudini personali. Tre mesi fa è stato appunto obbligato a lasciare la sua casa di Monza. «Nessuno si muove, nessuno fa niente: né il ministero, né la Siae. Ho comprato un monopattino e il giorno dopo hanno vietato pure quello», ha raccontato Marco Castoldi, come riportato da Repubblica. Poi però ha voluto fare anche qualche precisazione in merito a quanto si è detto negli ultimi tempi: «Se vivo davvero con gli scarafaggi come apparso sui giornali? Ma no, era una licenza letteraria». Nella conferenza ha espresso comunque tutta la sua amarezza. «Per gli artisti nessuno fa nulla. Ho trovato insensibilità».

MORGAN DOPO SFRATTO “NON FREGA NIENTE A NESSUNO”. E SUI TALENT…

Morgan si appella alla politica: chiede un disegno di legge affinché quello che è accaduto a lui non succeda ad altri. «Non l’avevo mai toccato con mano ma non frega niente a nessuno». Marco Castoldi ha poi tirato in ballo due celebri scrittori della letteratura italiana. «Sono convinti che le case di D’Annunzio o Leopardi, diventate musei, sono nate dal nulla dopo che loro sono morti. No, le case le hanno realizzate da loro mentre erano vivi: questo è un passaggio che manca». Al ministro Dario Franceschini ha proposto la sua idea per aiutare gli artisti. Ma nelle stoccate di Morgan c’è anche spazio per attacchi al mondo televisivo. In particolare, ha parlato dei talent musicali con cui ha acquisito ulteriore popolarità. «Mi hanno rovinato la vita. Non ne farò più. Il gioco va bene quando dura poco. Io non sono così desideroso di trovare nuovi talenti: ce ne sono troppi e il mercato è sovraccarico».

