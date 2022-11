Morgan “Droga? Non amo le dipendenze”/ “Fumo cocaina ogni giorno”, poi la smentita

Morgan: il complesso rapporto con la droga

Nel 2010 in un’intervista rilasciata a Max, Morgan disse di fare uso regolarmente di “crack” contro la depressione: “La droga apre i sensi a chi li ha già sviluppati, e li chiude agli altri. Io non uso la cocaina per lo sballo, a me lo sballo non interessa. Lo uso come antidepressivo. Gli psichiatri mi hanno sempre prescritto medicine potenti, che mi facevano star male. Avercene invece di antidepressivi come la cocaina. Fa bene. E Freud la prescriveva. Io la fumo in basi perché non ho voglia di tirare su l’intonaco dalle narici. Me ne faccio di meno, ma almeno è pura. Ne faccio un uso quotidiano e regolare”. Dichiarazioni che scatenarono una bufera, ma poco dopo Morgan ha smentito tutto: “L’intervista mi è stata sostanzialmente carpita, io penso esattamente il contrario: la droga fa male, la considero pericolosa e inutile, mi riferivo all’uso che ne facevo in passato come terapia verso la depressione”.

Morgan, il suicidio del padre nel 1988/ “Fu uno shock. Ci ha spezzato”

Morgan: “Giudicatemi in quanto artista, lasciate stare il resto”

Lo scorso febbraio ospite di Francesca Fagnani a Belve, Morgan è tornato a parlare di questa intervista e delle sue dichiarazioni: “Ho fatto un discorso diverso. Io dicevo che gli psichiatri che avevo incontrato avevano detto che gli antidepressivi tentavano di imitare l’effetto della cocaina e che non ci riuscivano. Il mio era un discorso proprio teorico. Il titolo è stato poi girato in ‘Morgan, dice che la droga fa bene’…”. Sul suo rapporto controverso con la droga ha detto: “Non sono una persona che ama le dipendenze, anzi, come fa un uomo libero come me ad avere delle dipendenze? Io sono indipendente”. Poi ha aggiunto, restando molto vago: “Uso non uso di droghe, e una va a giocare d’azzardo, un altro va a prostitute e tutti hanno i loro problemi. Io non ho parlato dei miei. Può essere che lo faccia. Può essere che non lo faccia. Giudicate quello che io so fare in quanto artista, lasciate stare il resto” ha chiosato Morgan.

LEGGI ANCHE:

Morgan, lettera a Crozza: “Mi odi?”/ “Sul web c'è tutto, tranne le cose fatte con me”Morgan "Mio papà si suicidò quando avevo 15 anni"/ "Battiato e Sgarbi padri putativi"

© RIPRODUZIONE RISERVATA