Morgan duro contro Fedez e Chiara Ferragni: “Fake news per nobilitare immagine”/ “Dignità civile distrutta”

Fedez e Chiara Ferragni nel mirino di Morgan: “Visita dal Papa? Fake news per riabilitare l’immagine”

Chiara Ferragni e Fedez da settimane sono al centro della bufera, la più grande che in questi dieci anni di successo si è abbattuta sulla coppia. Il cosiddetto ‘pandoro-gate’, lo scandalo della beneficenza dei pandoro Balocco ha scatenato un effetto domino che non accenna a fermarsi, collaborazioni salatate, fuga di follower e soprattutto un gravissimo danno d’immagine. Adesso, ad andare giù duro contro i Ferragnez, è intervenuto Morgan. Non è mistero che tra il cantautore ed il rapper non c’è nessuna simpatia e Marco Castoldi ha deciso di dire la sua attraverso Instagram andandoci giù pesantissimo.

Morgan è stato durissimo con Fedez e Chiara Ferragni partendo da una fake news che circola da giorni, secondo la quale la coppia preste verrebbe ricevuta addirittura dal Papa. La notizia si è rivelata falsa, e Morgan ha accusato: “Fonti interne al Vaticano smentiscono la notizia di una presunta visita privata di Ferragni e consorte al Pontefice. Si tratta di una fake news diffusa dagli stessi. Una strategia reputazionale per nobilitare la perdita immagine della famiglia sine nobilitate e ricostruire dalle macerie di una dignità civile distrutta”.

Morgan durissimo contro Fedez e Chiara Ferragni: “Dignità civile distrutta”

Morgan ha attaccato Chiara Ferragni e Fedez senza mezzi termini. Ha parlato di perdita di immagine e dell’invenzione di fake news volte a nobilitarne la reputazione duramente colpita. E non è finita qui perché il cantautore si è spinto anche oltre arrivando persino a parlare di ‘dignità civile ditrutta’ e ‘un immagine in macerie’. Al momento Fedez non ha replicato agli attacchi di Morgan. Attacchi reciproci tra i due che risalgono ai mesi scorsi quando Morgan è stato cacciato da X Factor ed il rapper non si è fatto scrupoli a parlarne male prima a Striscia la notizia e poi a lanciargli frecciate in diretta nel talent Sky.

Scontri con Morgan a parte, questo per Fedez e Chiara Ferragni non è sicuramente un gran bel periodo. Ed in questi giorni si è anche ipotizzato che la coppia fosse in piena crisi, ad un passo dal divorzio perché Chiara Ferragni sarebbe stata avvistata presso lo studio di un noto avvocato divorzista. Il team della Ferragni aveva prontamente smentito il tutto ed inseguito Fedez pubblico su Instagram una serie di stories insieme a tutta la sua famiglia per smentire il gossip.











