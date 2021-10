Morgan e Alessandra Tripoli a Ballando con le Stelle/ “Devo contrastare la pigrizia”

Morgan e Alessandra Tripoli sono una delle coppie che parteciperanno alla nuova edizione di Ballando con le Stelle. Donna del Sud lei, uomo del Nord lui, da una unione del genere ci si aspetta tanto. La ballerina è combattiva e sicuramente sarà in grado di far rispettare le regole al cantante.

Morgan, il cui vero nome è Marco Castoldi, è un grande musicista e cantautore italiano. La sua carriera ha inizio nel 1991. La sua passione per la musica rock e new romantic lo spinse a fondare il gruppo dei Bluevertigo. Il gruppo ottiene un grande successo al punto da guadagnarsi il premio come miglior gruppo italiano agli Mtv Music Awards. Nel 2001, tuttavia, dopo l’ultimo posto ottenuto a Sanremo, il cantante decide di dedicarsi alla carriera solista. Così vince il Premio Tenco nel 2003 e in seguito pubblica una serie di album dove reinterpreta le canzoni di Gino Paoli e Domenico Modugno. Una delle sue caratteristiche è una straordinaria cultura musicale. Possiede, altresì, tanta irriverenza, al punto che spesso è protagonista di polemiche e dichiarazioni poco felici. Ha partecipato come giudice ad Amici e The Voice of Italy. Memorabile la sua esibizione all’edizione del 2020 del Festival di Sanremo in coppia con Bugo, dove i due dopo una furiosa lite furono costretti ad abbandonare la gara. Alessandra Tripoli è una ballerina di fama internazionale che fa coppia fissa da molti anni con suo marito. La sua carriera professionale inizia nel 1995 grazie all’incontro con il suo partner di ballo e della vita, con il quale partecipa a diversi concorsi importanti. Dal 2013 la coppia si trasferisce ad Hong Kong dove attualmente vive. Insieme trionfano agli Internazionali di Londra e al Blackpool black Festival. Tutto ciò colpisce Milly Carlucci che la vuole nel cast di Ballando con le Stelle a partire dal 2014. Lo scorso anno ha dovuto rinunciare a causa della pandemia e della sua gravidanza.

Morgan e Alessandra Tripoli a Ballando con le Stelle: le dichiarazioni

La coppia composta da Morgan e Alessandra Tripoli, in vista della prima puntata di Ballando con le Stelle, ha rilasciato alcune dichiarazioni. Il cantante, in particolare, ha rivelato i motivi per cui ha accettato di far parte del cast del talent show. In primis per la padrona di casa, Milly Carlucci sua grande amica e donna che considera seria e professionale, tanto che ha ammesso di seguire con attenzione da sempre il programma. In secondo luogo per se stesso. “Alla mia età non posso permettermi il lusso di stare fermo, perché devo contrastare la pigrizia, in quanto non amante della palestra”, ha aggiunto. Adora la libertà che sta nel costruire i passi di danza e nutre un grande amore per questa disciplina in generale, che considera una grande arte, dove la creatività è espressa al meglio. Il concorrente, infine, ha avuto modo di smentire le voci circa dissidi con una delle giudici, ovvero Selvaggia Lucarelli, dichiarando che sono in buoni rapporti.

Da Morgan, date le sue dichiarazioni e la caparbietà che lo contraddistingue, ci si aspetta il massimo del rigore e della disciplina. Dalle prove, tuttavia, si evince che, spesso, il cantante si lascia andare a finti svenimenti, in quanto a suo dire, la maestra pretende troppo da lui. Esse certo non saranno facili, in quanto richiedono non solo creatività ma anche un certo grado di perfezione. I giudici, ad ogni modo, sicuramente pretenderanno il massimo da una coppia così ben fornita, anche perché il senso musicale del concorrente non conosce limiti e perché anche Alessandra Tripoli ha sempre dimostrato di non fermarsi di fronte a nessun ostacolo.

