Morgan e Alessandra Tripoli, Ballando con le stelle/ Pace o nuova lite con Selvaggia Lucarelli

Ballando con le Stelle 2021: Morgan e Alessandra Tripoli, la tensione è al massimo in studio…

Morgan e Alessandra Tripoli sono pronti per essere protagonisti della nuova puntata di Ballando con le stelle dopo le polemiche che hanno accompagnato la scorsa settimana. Il pubblico si aspetta che stasera Morgan faccia scena muta e non dovrebbe controbattere agli attacchi verbali della Lucarelli. Se Milly ha in mente di riportare la serenità all’interno del programma potrebbe avere una brutta sorpresa visto che il cantante ha querelato la giornalista. Su questa questione i follower sono spaccati a metà, da una parte c’è chi chiede l’espulsione di Morgan e giudica troppo esagerati i suoi interventi, chi invece vorrebbe l’allontanamento della Lucarelli dal programma visto che solo poche volte si limita a giudicare il ballo, mentre nella maggior parte delle occasioni provoca il concorrente. La cosa sconcertante è che una buona parte degli utenti si è schierato contro Milly Carlucci e la rimprovera per non aver frenato il litigio con il suo intervento. Tuttavia Morgan ha fatto sapere: “Se gli serve la lite – riferendosi a Selvaggia – non darò più soddisfazione. Oltre questo, non ho intenzione di spingere”.

Alessandra Tripoli è rapita dall’istrionismo di Morgan, per tutta la settimana ha assecondato le sue richieste e mentre lei si dava da fare per realizzare il ballo, Morgan le insegnava a suonare gli strumenti. Come è accaduto con Arisa e Vito a Ballando con le stelle, anche in questa coppia abbiamo assistito a una contaminazione di generi. É la prima volta che ballerini e concorrenti uniscono la loro conoscenza per realizzare qualcosa di diverso e spettacolare. Alessandra non condivide il pensiero di Selvaggia, la voglia che a Morgan di scendere in pista non può essere considerato narcisismo. Purtroppo la bella esibizione è stata contaminata da una sterile lite che ha preso il sopravvento. Morgan dopo la fine della puntata ha mandato un post privato di scuse a Selvaggia invitandola a vedersi di persona per chiarire la situazione. La giornalista ha reso pubblico il contenuto violando la privacy del cantante. Inoltre Morgan ha chiesto a Milly Carlucci di estromettere dal suo incarico la Lucarelli. La presentatrice ha fatto sapere a “La Vita in Diretta” che i giudici sono insostituibili e che sabato sera farà di tutto per riportare la pace tra Morgan e Selvaggia.

Morgan e Alessandra Tripoli, Selvaggia e Mariotto danno 0!

Nella puntata di “Ballando con le Stelle” andata in onda sabato 13 novembre 2021, Morgan e Alessandra Tripoli hanno superato la “Prova speciale” ballando un charleston con un bastone tra le mani. La sua performance è piaciuta molto, ma non gli ha permesso di aggiudicarsi il bonus di 30 punti. In pista ha presentato il samba dove ha visto la partecipazione di Alessandra Tripoli nella veste inedita di percussionista, del pubblico che ha eseguito una “ola” da stadio e della band. Il movimentato ballo è stato accompagnato dalle note di “Optimo”, alla fine dell’esibizione il pubblico si è alzato in piedi omaggiando l’artista con un fragoroso applauso. La giuria al contrario non ha gradito, soprattutto la Lucarelli e Mariotto che hanno dato zero, assegnando così al cantante soltanto 25 punti. Già sabato scorso tra Morgan e la giornalista c’è stato un battibecco quando Selvaggia lo ha definito “narcisista”, questa volta il giudizio è stato più risoluto e il Bluvertigo non è stato zitto, soprattutto perché gli altri tre giudici gli hanno dato 9 e 10. Tra i due ex sono volate parole pesanti e la lite è proseguita a fine puntata, quando a riflettori spenti sono partiti epiteti sessisti nei confronti di Selvaggia da parte di Morgan. Lando Buzzanca, l'ex Monica Macchioni/ “Con lui 6 mesi da fiaba, famiglia bellissima” Il samba di Morgan è stato spettacolare, c’era dentro di tutto, è stato un cocktail di intrattenimento e partecipazione teatrale. Morgan ha lavorato tutta la settimana per mettere in scena il suo “progetto di samba” a Ballando con le stelle. Più volte il cantante ha dichiarato: “Non so se questo si chiama ballare, ma io suono quello che sento”. Ha raccontato della prima volta che i suoi genitori lo hanno portato a vedere un concerto, aveva sei anni, ancora oggi gli è rimasto addosso un benessere generale e lui ogni volta che partecipa a un concerto va alla ricerca di quella sensazione. Il samba portato in scena è venuto fuori da un’idea di darsi reciprocamente. Per Morgan il samba è sacro, perché è l’espressione del corpo che fa festa. Difatti il pubblico ha assistito a una grande festa, ricca di colori, movimento e musica. Cos’è che non è piaciuto a Selvaggia? I follower sono schierati dalla parte di Morgan e accusano la giornalista di aver dato lo zero non perché l’esibizione del cantante fosse scadente, ma per una ripicca. La stessa ballerina Di Vaira ha puntato il dito contro la giuria chiedendogli cosa vorrebbe vedere dalle coppie: “Perché in alcune state attenti al piede e alla postura, con altre no?”

