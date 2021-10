Morgan e Alessandra Tripoli, Ballando con le Stelle/ Partenza col botto ora serve la continuità

Morgan ha aperto la prima puntata di Ballando con la Stelle con il botto insieme ad Alessandra Tripoli. Se tra la giuria ci fosse stata Loretta Goggi avrebbe detto: “Chapeau”. É sceso in pista con un Charleston ricco di passi e coreografie, accompagnato magistralmente dalla bella e sensuale Alessandra Tripoli. I giudici sono rimasti estasiati, la prima a prendere la parola è stata Carolyn Smith che ha esclamato: “Fantastico, ti ammiro tantissimo per la tua cultura per la musica, avevo qualche dubbio sulla tua disciplina per il ballo”. Per Fabio Canino la curiosità è una dote di Morgan, il primo sorpreso di quello che ha fatto è stato proprio lui. La voce dei Bluvertigo ha puntualizzato: “Più che sorpreso sono soddisfatto, una cosa che mi piace è la danza che più che atletica è arte e l’arte esiste solo quando l’opera viene portata a compimento”. Poi il giudice rivolgendosi ad Alessandra le ha consigliato di fare leva sulla creatività del suo allievo.

Guillermo Mariotto ha sottolineato che su Marco ci siano troppi pregiudizi, lui è un creativo e la sua presenza farà bene a Ballando così come il talent farà bene a Morgan. Ivan Zazzaroni si è emozionato, Selvaggia Lucarelli ha detto al cantante che il talent è il suo greenpass: “Tu hai fatto un sacco di casini in giro e puoi farti perdonare tutto con Ballando (…) Ricordati che devi arrivare alla fine di questo programma con questo sorriso e questo atteggiamento perché devi essere grado di questa opportunità perché potresti uscire bene dove non sei mai uscito da nessuna parte.”

Morgan, “Cosa significa per te Ballando con le stelle?”

Alla domanda: “Cosa significa per te Ballando con le Stelle“, Morgan ha risposto: “Bisogna vedere cosa significa ballare, cosa significa stelle. (…) La cosa più importante non è né ballare, né stelle, ma con… Bisogna stare insieme sincronizzati”. Nella clip di presentazione il cantante ha detto di avere sempre avuto con il suo corpo un rapporto conflittuale, lo ha trascurato, lo ha combattuto, è stato il nemico del suo corpo fino ad odiarlo. Ora per lui sta iniziando una nuova fase, che è una fase un po’ più matura, più consapevole. In questi giorni si parla di Toto-Morgan, in molti scommettono che non riuscirà ad arrivare alla terza puntata a causa del suo carattere irruente. “Se tu dici che Morgan è inaffidabile, è pazzo, è ingestibile (…) nei miei confronti si è superato il limite”. Morgan ha dichiarato di voler uscire da Ballando bello, senza pregiudizi, senza mettere incinta nessuno, ma con una rinascita fisica e mentale. Per quanto riguarda la sua partecipazione a Ballando, la vittoria non rappresenta tanto, è un gioco, ma mentre si gioca, si vuole vincere e su questo argomento lui è stato chiaro: vuole vincere. La criminologa Roberta Bruzzone a riguardo ha detto: “Morgan ha molte cose da farci vedere, bisogna vedere se vuole farcele vedere”. In questo momento l’elemento che vacilla in Morgan è la costanza.

La soddisfazione di Alessandra Tripoli: Morgan alunno modello!

Alessandra Tripoli è rimasta soddisfatta dell’esibizione di Morgan, quando ha iniziato a fare le prove è riuscito a resistere agli allenamenti non più di mezz’ora, era distrutto. I primi giorni sono stati molto impegnativi, Morgan è un vulcano di idee e molte cose presenti nel Charleston sono frutto della sua creatività. La ballerina si è messa a disposizione del cantante, ha ascoltato le sue richieste e ha cercato di soddisfare le sue necessità. Ivan Zazzaroni non ha riconosciuto nei passi che si trattasse di un Charleston, però nel complesso ha apprezzato lo spettacolo messo in scena definendolo meraviglioso. Alessandra è estasiata, per Morgan il ballo è qualcosa di nuovo che sta sperimentando, per l’insegnante i suoi occhi felici, sono gioia per il suo cuore, il loro luccichio è speciale, è magico. Morgan è arrivato alle prove con un entusiasmo travolgente, con tante idee in testa, è molto disciplinato e questo è un punto a suo favore, ma c’è ancora molto da lavorare.

Contro ogni pronostico la coppia Morgan e Alessandra Tripoli convince tutti!

Morgan per il suo Charleston ha ottenuto 47 punti posizionandosi al secondo posto della classifica tecnica. Con grande sorpresa della Tripoli, tre giudici (Smith, Lucarelli e Mariotto) hanno dato 10 punti, Zazzaroni 9 punti e Canino 8 punti, nonostante a inizio puntata avessero detto di mantenersi bassi con le votazioni. Alla fine del televoto per essersi classificato tra i primi posti, ha guadagnato un bonus di 10 punti per la seconda puntata. C’è molta curiosità attorno a Morgan e dopo l’esibizione di sabato scorso ci si aspetta qualcosa di sorprendente. Intanto i followers hanno steso il tappeto rosso ai piedi del cantautore. C’è chi asserisce che la sua cultura musicale applicata alla danza darà grandi soddisfazioni e chi suggerisce di non cantare vittoria, perché se non darà di matto potrebbe essere una piacevole sorpresa. C’è chi poi lo definisce un genio di sregolatezza sulla pista da ballo. Dopo la puntata di sabato Alessandra Tripoli intervistata a – Storie italiane – ha detto: “Noi siamo entrati lì forse svantaggiati perché la gente si aspettava il peggio da quest’uomo (…) Per me è fantastico, è un allievo modello”. Morgan riuscirà ad insediare gli altri concorrenti oppure farà parlare di sé solamente per le sue dichiarazioni provocatorie?



