Morgan e Asia Argento tornano insieme?/ “Facciamo questa cosa pazza, subito!”

Morgan e Asia Argento sono pronti a tornare insieme? E’ bastato uno scambio di battute per rimettere tutto in discussione e far scoppiare la bomba del gossip. Sicuramente loro due sono personaggi che difficilmente passano inosservati e mentre pensavamo di aver lasciato la bella attrice ormai tranquilla pronta a fare la mamma e la donna di spettacolo dopo il tormentone Corona, e lui padre della sua terza bambina, Maria Eco, e compagno di Alessandra Cataldo, ecco che è bastata una chat per far naufragare tutto. Ma cosa è successo di così grave? Sembra proprio che nel nome della loro complicità ritrovata, Morgan e Asia Argento si siano lasciati andare in una “stanza” pubblica su ClubHouse intitolata “The Royal Couple” in cui non solo si sarebbero scambiati una serie di battute ma si sarebbero detti pronti a tornare insieme.

Morgan e Asia Argento tornano insieme?

Ad aprire l’argomento è proprio Asia Argento che rivolgendosi a Morgan chiede: “Ma perché noi ci siamo lasciati?” e poi subito dopo è proprio il suo ex compagno che rilancia co un’incomprensibile risposta in cui parla di un amore violento e fragile ma anche cattivo che faceva paura: “Perché tu, perché io, perché gli altri. Eravamo immaturi. Era un amore violento, fragile, disperato. Il nostro amore era cattivo come il tempo: vero, bello, felice. Tremava come un bambino al buio. Era un uomo tranquillo nel cuore della notte. Faceva paura a tutti. Era spiato e noi lo spiavamo”. A quel punto lei rilancia chiedendo all’ex compagno di tornare di nuovo insieme e Morgan si è subito detto disponibile: “Quando? In autunno no, cadono le foglie e io muoio. E poi in autunno i violini singhiozzano. Fammi questo regalo. A primavera vedo sempre gli altri felici e io sono malinconico”. Che sia proprio questa la primavera giusta?

