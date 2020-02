Morgan e Bugo/ Ricostruzione e retroscena espulsione: cos’è successo (Sanremo 2020)

Morgan e Bugo, il caso che scuote il Festival di Sanremo 2020: il duo è stato squalificato dalla gara dopo il caos di ieri sera, con la rottura definitiva tra i due artisti. Ma cos’è successo? Il rapporto tra i due è stato parecchio tormentato e ieri sera è giunta la goccia che ha fatto traboccare il vaso. Una tensione vibrante avvertita già giovedì, con l’ex leader dei Bluvertigo che ha minacciato di non presentarsi sul palco per la serata cover: Marco Castoldi ha denunciato sabotaggi e tentativi di ostacolarlo. Bugo invece non ha mai condiviso la linea di Morgan ed ha evidenziato che lui non avrebbe fatto ciò che aveva minacciato il collega. La performance di giovedì sera non è stata degna di nota e si è avvertita una assoluta mancanza di sintonia tra i due artisti. Nel corso della giornata di venerdì, Bugo ha rilasciato alcune interviste senza Morgan, altro campanello d’allarme. Fino alla clamorosa rottura in diretta al Festival di Sanremo, con l’ex giudice di X Factor che ha dedicato le prime strofe del brano “Sincero” proprio a Bugo, ma modificandole. Dopo aver criticato l’esibizione della sera prima, Morgan ha aggiunto: «Rispetta questo palco e rispetta chi ti ci ha portato». Troppo per Bugo, che ha deciso di lasciare il palco senza aprire bocca…

MORGAN E BUGO, RICOSTRUZIONE E RETROSCENA ELIMINAZIONE

«Morgan voleva fare il direttore d’orchestra, il pianista, il cantante, forse anche il presentatore. E alla fine è uscito quello che è uscito», le parole di Manuela Longhi di Mescal, la casa discografica di Bugo, mentre Morgan ha ricostruito cos’è successo in una lunga intervista ai microfoni di Repubblica: «Hanno cominciato a torturarmi e a caricare Bugo contro di me. Io ho provato a chiedergli perché e lui a un certo punto ha addirittura smesso di parlarmi da solo, è arrivato al punto di voler presente il suo manager a ogni nostro incontro, io ho cercato di appianare la situazione, ho scritto messaggi, tentato in tutti i modi, ma alla fine tutto si è rotto». Morgan ha deciso di cambiare il testo di “Sincero” e di proporne una nuova versione, questa volta contro Bugo: «Si, ho preso il testo originale e ne ho invertito il senso, ho semplicemente messo un sensore negativo e gliel’ho cantato. Lui si è spaventato ed è andato via. Ma poteva coglierne l’ironia». Secondo Morgan, dunque, Bugo e il suo entourage hanno provato a liberarsi di lui, ma è andata diversamente: «Allora diciamo che lui voleva liberarsi di me e io invece mi sono liberato di lui e l’ho fatto con le parole». Per il momento Bugo non ha rilasciato dichiarazioni, ma la polemica continuerà nel corso delle prossime ore…

BUGO CONTRO MORGAN: “ECCO COSA MI HA DETTO”

Nelle ultime ore i due hanno dato vita ad un botta e risposta a distanza, via conferenza stampa. Bugo ha spiegato: «Morgan che ha cominciato a far battute su un ragazzo della Mescal, probabilmente perché ero agitato. Lo attaccava. Io volevo uscire sorridente. Gli ho chiesto di smetterla». E quindi Morgan avrebbe cominciato a insultarlo: «Con parole che vanno dal “figlio di’, a “che ca…o vuoi’, ‘sei uno sfigato’. Ha attaccato anche mia moglie. C’erano anche delle persone della Rai. Non dico cose false». Ma non avrebbe replicato a Morgan, anche perché era turbato. «Mi sono bloccato. Mi sono detto “Che ca..o vado a fare”. Poi sono sceso anche io». La casa discografica che ha supportato il duo ha confermato che tutto ha avuto origine dalla cover di “Canzone per te” di Sergio Endrigo. Gli accordi prevedevano che fosse curata da Morgan. «Ci sono state liti con i musicisti. Gli spartiti che aveva presentato erano insuonabili. Non c’è stato nessun sabotaggio». Valerio Soave arriva a parlare di richieste assurde: «Il 26 gennaio, a pochi giorni dll’inizio del Festival, mi arriva una proposta contrattuale in cui mi si chiedevano 55mila euro più le edizioni corrispettive ai punti regalati, più il controllo ai rimborsi della Rai, più l’ultima parola sugli arrangiamenti della cover e del pezzo. Delirante. Non si poteva cambiare un pezzo già presentato a Sanremo».

MORGAN CONTRO BUGO: “VENDEREBBE SUA MADRE”

A quel punto la casa discografica si è rivolta ai legali, ravvisando un ricatto a scopo di estorsione. Morgan invece a ItaliaSì ha ribadito alcuni concetti espressi in conferenza stampa poco prima: «Non volevo manco fare il Festival, ma ho fatto un favore a Bugo che mi pregava perché altrimenti non lo avrebbero chiamato. Poi si è trasformato in un incubo. Da mesi gli parlavo del suo manager e gli dicevo che lo metteva contro me. Lui poi ha cominciato a parlarmi sempre col suo agente. Quindi ha avuto una missione: farmi fuori. Avrebbe venduto anche sua madre». E volano altri insulti: «Guardate la prima sera: è evidente che soffre il palco, non lo domina. Se sei dilettante o sei uno che non ce la farà mai fai delle ca..zate come lui. La terza sera ha cantato tutto quello che non doveva cantare, non ha rispettato nulla e ha rovinato una canzone». Quando Liorni gli ha parlato di «vendetta tremenda» nei confronti di Bugo, Morgan è esploso: «Era un incubo per me, non volevo viverlo per un favore. Ma basta! Loro volevano un mio passo indietro. Non riusciva ad emergere e lo soffriva. Guardate le due esibizioni e poi giudicate cosa ha fatto. Vuole vendere sua madre a tutti i costi per fare successo, è da dilettanti. Ci teneva ad avermi e mi ha massacrato». In conferenza stampa comunque non era stato tenero: «Non mi piaceva il testo della canzone, non ho mai capito di cosa parlasse. A me non stava bene così, ma ad un certo punto ho detto “ma chi se ne fot*e” e ho inghiottito anche questo». La casa discografica ha però chiarito una questione sulla partecipazione a Sanremo che vede tutti concordi: «Ad Amadeus piaceva il brano di Bugo, ma non aveva una grande popolarità per essere scelto. Così abbiamo chiesto a Morgan di prendere parte al progetto. Marco mi ha chiesto: “Se devo venire a Sanremo, ho bisogno di firmare questo pezzo”. Bugo ha dato l’ok ma Marco non ha scritto una nota o una parola di questo pezzo».



