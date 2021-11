Morgan e il “simbolo fallico”/ Gaffe di Selvaggia Lucarelli a Ballando con le Stelle

Le performances di Morgan a Ballando con le Stelle 2021 non passano mai inosservate. Questa sera, impegnato in una prova speciale, con oggetto e senza la sua insegnante al suo fianco, ha dovuto improvvisare. L’aspirante ballerino ha mostrato ritmo e audacia, ma anche un modo di fare trasgressivo. Per non parlare del bastone con cui si è dovuto esibire, a cui qualcuno della giuria ha ricordato un “simbolo fallico”. L’attenzione, per una volta, si è spostata sul suo “accessorio” e non tanto sulla tecnica del ballo.

Morgan e Alessandra Tripoli, Ballando con le stelle/ Riusciranno a recuperare?

Gaffe di Selvaggia Lucarelli a Ballando con le Stelle 2021, vede il bastone di Morgan e…

Come dicevamo l’esibizione di Morgan ha fatto discutere. Il cantante, che non manca mai di far parlare di se stesso, si scatena sul palco danzando con un bastone. Movenze strepitose, look bizzarro, voglia di mettersi in gioco e di divertirsi. Morgan ci è riuscito benissimo, intrattenendo anche i giurati. Col suo bastone ha scatenato, involontariamente, doppi sensi e gaffe. Tutto naturalmente si è chiuso con una risata.

