Morgan e Malgioglio: pace fatta/ “Castoldi realizzerà copertina del suo nuovo album”

Tra Morgan e Cristiano Malgioglio sarebbe tornata la pace. I due artisti avrebbero trovato un punto di incontro dopo le parole che si erano detti reciprocamente, seppur non direttamente, durante la loro partecipazione a due differenti programmi Mediaset. Tutto era iniziato lo scorso febbraio quando, durante una puntata di CR4 – La Repubblica delle donne, il celebre paroliere fu coinvolto in una furiosa lite su Morgan al punto da abbandonare lo studio senza rimetterci più piede. A Malgioglio non era affatto andata giù la descrizione che Artuto Artom, carissimo amico di Marco Castoldi, aveva fatto di quest’ultimo mentre mostrava al padrone di casa Piero Chiambretti un video in cui l’ex Bluvertigo cantava un pezzo di Tenco, tale da definirlo “un genio”. A quel punto Cristiano si era irritato al punto da tuonare in studio: “Tenco si sarebbe rivoltato nella tomba”, contestando l’appellativo “genio” attribuito a Castoldi, a suo dire adatto solo se si parla di artisti “di ben altra caratura, come Beethoven, Mozart”. A far sbottare definitivamente il paroliere era stata poi la presunta intenzione di Morgan di mettere all’asta il testo diventato iconico con il quale aveva stravolto il brano cantato con Bugo lo scorso Sanremo: “È una vergogna! Morgan dovrebbe dare in beneficenza i soldi che prende per le sue ospitate nei salotti, non quelle parole orrende!”.

MORGAN E CRISTIANO MALGIOGLIO HANNO FATTO PACE? L’INDISCREZIONE

Dopo la reazione turbolenta di Cristiano Malgioglio, Morgan aveva avuto l’occasione di replicare alla sua sfuriata nel corso di una puntata di Live Non è la d’Urso. In quella circostanza però Marco Castoldi non aveva affatto seppellito l’ascia di guerra bensì aveva replicato altrettanto duramente asserendo: “E’ la rappresentazione dell’ignoranza. Io non mi ritengo un genio ma che cavolo stai dicendo? Ignorante! Malgioglio è un poveraccio”. Insomma, tra i due grandi artisti italiani da allora era calato il gelo, ma qualcosa in questi mesi sarebbe cambiato. Secondo le indiscrezioni raccolte da IlSussidiario.net, pare proprio che tra i due sia sopraggiunta la pace e a permettere un loro chiarimento potrebbe essere stata proprio la cosa più importante che li accomuna: l’arte. Sempre secondo le nostre indiscrezioni, infatti, Morgan realizzerà la copertina del nuovo disco al quale Cristiano sta lavorando. Il paroliere sarebbe infatti pronto a lanciare il suo nuovo album preceduto dal singolo Puerto Rico. La collaborazione artistica con Marco Castoldi potrebbe sancire definitivamente il ritorno del sereno tra i due artisti.



