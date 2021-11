Morgan e Selvaggia Lucarelli / Lui: “Ci siamo frequentati ma…”

Morgan è uno dei concorrenti di Ballando con le Stelle 2021 che ha maggiormente impressionata la giurata Selvaggia Lucarelli. Con le sue performance creative, l’aspirante ballerino ha mixato sapientemente coreografia di ballo e musica, ammaliando la severa giornalista che a quanto pare conosce Morgan molto bene. Sembrerebbe infatti che i due in passato si siano frequentati seriamente, dando vita a qualcosa in più di un flirt, ma non di certo paragonabile ad una vera e propria storia d’amore.

Selvaggia Lucarelli vs Mietta/ "Non vaccinata e malata? Vaccini funzionano"

Il controverso frontman dei Bluvertigo in una recente intervista rilasciata a Chi, non ha fatto mistero di aver conosciuto Selvaggia da vicino: “Lei è bella, divertente ed una persona intelligente. La Lucarelli è un ottimo partito”, ha detto Morgan. “L’ho conosciuta e l’ho frequentata”, ha poi ammesso l’aspirante ballerino.

Al Bano lite con Selvaggia Lucarelli "Sei una sfigata!"/ "Cosa ti sei fumato?", gaffe e caos a Ballando

Morgan, flirt con Selvaggia Lucarelli? “Non richiamandola ho dimostrato di non essere uno stalker”

Che le cose non siano andate per il verso giusto, sentimentalmente parlando, è chiaro. Ma ciononostante Morgan spende parole al miele per Selvaggia Lucarelli, elogiandola come donna. Anche se il loro flirt è svanito in un nulla di fatto, il cantante ci tiene a precisare una cosa: “Il fatto che io non abbia più chiamato Selvaggia Lucarelli è la prova che non sono uno stalker”.

Così Morgan ha risposto alle tante critiche e alle accuse che gli hanno rivolto in molti, sul piede di guerra nei suoi confronti dopo la rottura con Bugo al Festival di Sanremo. “Se vogliamo dimenticare questo incubo allora dobbiamo riprodurre il momento in cui io canto e quando dico: “Bugo dov’è?”. Così possiamo immaginare che tutto il dolore di questi due anni sia stato solo un brutto sogno”.

Mietta, perchè non è vaccinata?/ Selvaggia Lucarelli, polemica: "se non ti vaccini, stai a casa"

© RIPRODUZIONE RISERVATA