Morgan escluso da Sanremo 2021/ Attacca Amadeus: “scelta artistica di chi artista non è”

Domani sera, giovedì 17 dicembre, in occasione della finale di Sanremo Giovani i 26 big in gara presenteranno il titolo della canzone con cui parteciperanno al prossimo Festival di Sanremo, dal 2 al 6 marzo 2021. A poche ore dalla diretta è scoppiata la polemica. Morgan ha pubblicato un acceso post su Instagram in cui sfoga la sua rabbia per l’esclusione dalla kermesse canora: “All’indomani dell’annuncio della mia esclusione dalla gara del festival di Sanremo, che battezzeremo ‘il pacco di Natale’, o ‘la balla di Mozart’, per via della goliardica motivazione annessa ufficiosamente, ovvero per “scelta artistica”, che scatena grande ilarità in quanto parole proferite da chi artista non lo è ma soprattutto non accompagnate da alcuna motivazione nel merito delle canzoni che sono state proposte”, sostenendo che la commissione incaricata di scegliere le canzoni non ha competenze in ambito musicale e insinuando, anche, che i brani non siano mai stati ascoltati.

Morgan escluso da Sanremo 2021: attacca Amadeus

Morgan rincara la dose dicendo di aver fatto una scelta artistica pubblicando gratuitamente l’album “La musica seria”, reinterpretazioni e riarrangiamenti di grandi compositori della musica classica “che non devono mai mancare quando si tratta di scelte di grandi capolavori, ma questo credo che uno che si chiama Amadeus lo sappia. O no?”, conclude lanciando una stoccata al conduttore e direttore artistico del Festival di Sanremo. Cosa succederà domani sera durante la finalissima di Sanremo Giovani? Morgan è infatti uno dei giudici che sceglieranno i 6 giovani che raggiungeranno il Teatro Ariston. Inoltre le anticipazioni dicono che sarà presente Bugo, che invece è stato selezionato con la sua canzone per Sanremo 2021. Impossibile dimenticare la partecipazione e la squalifica dello scorso anno di Morgan e Bugo con la canzone “Sincero”.



