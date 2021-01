Morgan, ex di Asia Argento/ “Gli hanno preso la casa? Si rimboccasse le maniche”

Morgan è l’ex di Asia Argento. Chi lo conosce sa bene che non è solo questo ma è vero anche che spesso e volentieri è proprio la sua vita privata a rovinare e offuscare quella che è la sua carriera. Anche questa volta Asia Argento sarà in tv a parlare dei suoi uomini ma sembra proprio che questa volta non ci sarà spazio per il padre della figlia Anna Lou a differenza di quanto ha fatto qualche giorno fa quando, in un’intervista al Corriere ha fatto notare di essere stata generosa con loro nel suo nuovo libro ma non quando a Morgan hanno portato via la casa (con annesse polemiche anche in tv). Proprio a riguardo Asia Argento ha risposto: “A lui non hanno tolto la casa “per me”. A me non è venuta una lira, hanno solo rimborsato l’avvocato con cinquemila euro. La casa gliel’hanno tolta perché non pagava le tasse, aveva debiti e i soldi sono andati a queste persone. Mi è dispiaciuto per lui, però pure a mio padre negli Anni 80 successe che un commercialista non pagò le sue tasse e gli tolsero non una, ben due case: si rimboccò le maniche”.

Morgan, ex di Asia Argento, un rapporto burrascoso ma mai davvero lontani

Morgan in questo momento sembra pronto a camminare sulla retta via e, nonostante le polemiche con Amadeus che lo hanno portato lontano dal Festival di Sanremo, nella vita di tutti i giorni ha trovato la sua calma e la sua gioia insieme alla neo compagna Alessandra Cataldo, madre di sua figlia, l’ultima avuta dal cantante. Da più di quattro anni i due stanno insieme e vivono anche sotto lo stesso tetto ed è dal loro amore che è nato un maschietto, il primo figlio maschio di Morgan. Sarà lui a spingerlo a mettere la testa al proprio posto?



