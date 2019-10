MORGAN, EX DI ASIA ARGENTO/ “Mi hanno sfrattato, cambio casa continuamente”

Morgan e Asia Argento hanno avuto una tormentata (e chiacchierata) relazione per sette anni, dal 2000 al 2007, e per entrambi è stato un momento molto importante della loro vita. Il motivo principale è che dalla loro unione è nata la figlia Anna Lou Castoldi, che oggi ha 18 anni. Nonostante la paternità, però, Morgan non ha messo la testa a posto. Anzi: la sua vita è diventata sempre più precaria, tanto che, negli ultimi tempi, si è fatto sfrattare dalla sua casa di Monza per debiti con il fisco. Per questo vive in diversi appartamenti presi in affitto a breve termine. Lo ha raccontato a Striscia: “Durante l’estate ho avuto la tournée, tra la macchina e gli alberghi un posto dove stendermi l’ho trovato. Ora dormo in case in affitto momentaneo”. Marco Castoldi, questo il vero nome dell’artista, ha spiegato nel dettaglio come è avvenuto lo sfratto. Il tribunale ha fatto arrivare alcuni camion nella sua vecchia casa per sgomberarla dalle sue cose. “Sul camion ci sono oggetti messi alla rinfusa. Sai che questo servizio me lo fanno pagare 8000 euro?”, si è lamentato.

Morgan in difficoltà economica

Morgan, 46 anni, fa un sorriso amaro mentre racconta le sue sorti a Valerio Staffelli. Il cantante si sente maltrattato: “Uno viene sfrattato perché dicono che ha tasse arretrate, gli vendono la casa a un terzo del valore di mercato, non gli danno la procedura di solo indebitamento e significa che non posso lavorare, però sgomberano e pago io”. Conclusione: “Smantellare una casa così è sbagliato”. Dopo il trasferimento da Monza, Morgan si è ritrovato a vivere in uno sgabuzzino pieno di insetti. O almeno è questo quello che ha dichiarato in quella circostanza. Jessica Mazzoli, ex fidanzata nonché madre della sua secondogenita, ha prontamente smentito le sue dichiarazioni.

Morgan, presentatore del Premio Tenco

Tra i prossimi progetti di Morgan ce n’è uno molto importante. Il cantautore presenterà la prossima edizione del Premio Tenco, una delle kermesse più prestigiose del mondo della musica. “Per me parlare di musica è una conseguenza diretta e naturale del farla”, ha dichiarato a Repubblica, “non è un parlarne da ascoltatore o da esperto o da appassionato, ma da musicista”. Poi scredita il suo ruolo di giudice a X Factor, per cui non sarebbero necessarie doti particolari: “Ma no, è una cosa che sanno fare tutti i musicisti, c’è chi ha voglia di farlo e chi no, io ho piacere nel farlo”. Viene tutto naturale, insomma. L’unica difficoltà sta nella costruzione della musica, “un atto complesso, fatto della componente pratica strumentale ma anche di ragionamento e analisi. Io metto a disposizione degli altri queste cose in chiave divulgativa. Ragionare e parlare di musica non è molto diverso dal farla, è un modo diverso di mostrare amore nei confronti della musica”.



