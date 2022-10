Morgan: ex fidanzate e curiosità/ Da Asia Argento e Jessica Mazzoli

Morgan, sette anni d’amore con Asia Argento

Morgan e le ex fidanzate: dal grande amore per Asia Argento sino a quello vissuto con la cantante di X Factor Jessica Mazzoli, madre della figlia Lara. Una vita sentimentale tormentata quella del cantautore di “Altrove” che in passato è stato legato per tantissimi anni ad Asia Argento, la donna con cui è stato legato dal 2001 al 2007. Sei anni d’amore suggellati anche dalla nascita della prima figlia Anna Lou. Una storia bellissima, ma anche travagliata e burrascosa come ha raccontato in diverse occasioni il cantautore. “In quel periodo non mi rendevo conto di niente perché stavo malissimo a causa dell’amore. Stavo insieme ad Asia Argento. Stavo malissimo. Quel momento è stato l’acuto dell’incomprensione. Mi faceva di tutto. Stavo male, tant’è che per l’esasperazione sono arrivato a pesare 45 chili. Non mangiavo più, mi buttavo a terra e stavo tre giorni sul pavimento” – ha detto il cantante.

Oggi Morgan e Asia Argento sono in ottimi rapporti, anzi in più di un’occasione in tanti hanno pensato che tra i due potesse anche esserci un ritorno di fiamma. Per anni però sono stati ai ferri corti vivendo un rapporto fatti di attacchi mediatici e scontri in tribunale.

Morgan, dopo Asia Argento l’amore per Jessica Mazzoli

“Se in quel momento ero felice? Per niente. Ero forse illuso che la cosa potesse diventare una vera famiglia, che si potesse trasformare in qualcosa di edificante” – ha detto Morgan ricordando la lunga storia d’amore con Asia Argento. A parte ciò Morgan è tornato ad amare grazie a Jessica Mazzoli, la giovane interprete conosciuta quando ricopriva il ruolo di giudice a X Factor. Dal loro amore è nata la seconda figlia Lara, ma anche questa volta il rapporto è naufragato. I due non sono rimasti in ottimi rapporti con la cantante che ha parlato così di Morgan: “la sentenza prevede che lui veda Lara ogni 15 giorni in mia presenza o di un familiare delegato. Non sarei io a dover andare da lui, ma lui da noi. In 2 anni non è mai successo”.

La situazione è peggiorata ad aprile 2019 quando Morgan ha accusato Jessica Mazzoli di averlo incastrato. Dal canto suo la cantante ha prontamente risposto negando la cosa e innescando così una vera e propria bomba mediatica che li ha coinvolti per tantissimo tempo.

