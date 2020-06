Morgan, ex marito di Asia Argento/ “Personaggio sul palco, nella vita una persona”

Pubblicità

Morgan non si nasconde e in una lunga intervista rilasciata in esclusiva ai microfoni del settimanale Oggi, confessa di volersi disintossicare con le telecamere addosso. Un modo non per far parlare di sè, ma per mettere a tacere tutti i suoi detrattori. “Sicuramente una cura disintossicante. E vorrei le telecamere addosso, in modo tale che potesse essere vista da tutti; così i miei detrattori non avrebbero più niente da dire”, racconta in esclusiva al settimanale Oggi. In realtà, Marco Castoldi aveva cominciato la cura con l’aiuto di Angelica Schiatti, la cantante che definisce come sua musa e che si è allontanata recentemente da lui. “Non mi è consentito di amare la persona che amo. Con Angelica ci conosciamo da dieci anni, siamo grandi amici, ci siamo sempre amati, abbiamo sempre detto “noi ci sposeremo”. Quando l’ho sentita al telefono, aveva una voce non autentica e mi diceva “tu sei cattivo, mi hai fatto del male!”, ha aggiunto Morgan che, con Angelica al suo fianco, aveva deciso di riprendere in mano la propria vita cominciando una cura. Con il sostegno di Angelica, Morgan stava ritrovando se stesso, ma nel momento in cui la Schiatti è andata vita dalla sua vita, il passato è tornato a galla. “Angelica è l’unica che era riuscita a convincermi. Mi vedevo puro, salvo, mi vedevo bello in lei. Era per entrambi il sentirsi rinascere nell’altro. Mi specchiavo in lei, ma mi hanno tolto lo specchio. Mi ha lasciato come un cane, e io sono ricaduto“.

MORGAN: “VOGLIO SCONFIGGERE LA DIPENDENZA”

Morgan confessa di essere ricaduto nel tunnel. L’artista non si nasconde e confessa tutto chiedendo di poter seguire una cura per liberarsi definitivamente del problema. Solo e senza il sostegno dell’unica persona di cui si fidava, Marco Castoldi ha dovuto fare nuovamente i conti con i “suoi mostri”. “Sono molto demoralizzato, abbattuto, mi è venuta a mancare la molla, lei era il mio riferimento spirituale. Ovvio che uno deve farcela autonomamente, ma questo mi ha dato una mazzata pazzesca. Perciò dico: accendiamo le telecamere. Ho bisogno di una motivazione, così non posso ingannare il pubblico. Vorrei documentare passo per passo che sto uscendo dalla dipendenza, già da adesso. Rimuovere le schifezze e tirar fuori il bello. Con consapevolezza. Ci vuole forza, lo so. Ma io sono come Cristo, ho una forza pazzesca”, afferma Morgan ad Oggi tirando fuori determinazione e coraggio. Marco Castoldi, dunque, vuole farcela e dimostrare a tutti di poter sconfiggere la dipendenza e a chi lo definisce una persona difficile da gestire, risponde: “Io sono un personaggio quando sono sul palco, ma nella vita sono una persona”.



