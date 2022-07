Morgan/ “Franco Battiato? A lui piacevano le persone vere e sincere…”

Morgan ne Il meglio di Domenica In

Marco Castoldi in arte Morgan è stato ospite di Domenica In in una delle ultime puntata della passata stagione e oggi nel corso de Il Meglio di Domenica In abbiamo potuto rivedere la sua ospitata. Morgan ha subito ricordato il grande maestro Franco Battiato recentemente scomparso: “Io ho scritto una canzone su Franco Battiato che avevo scritto quando Franco si era ammalato, poi non ho fatta sentire a nessuno”.

Mara Venier ha ricordato come nei suoi confronti avesse spesso una sorta di soggezione. Morgan però, parlando di Franco Battiato ha spiegato: “Era una persona a cui piacevano le persone vere e sincere e tu le piacevi sicuramente”. Un filmato dell’intervista di Mara Venier a Battiato ha dimostrato come in realtà Franco fosse una persona molto affabile. Morgan si è poi esibito al pianoforte con la canzone dedicata all’artista siciliano scomparso.

Morgan e Mara Maionchi da Mara Venier

L’ospitata di Morgan è avvenuta in concomitanza a quella di Mara Maionchi, la quale parlando di Franco Battiato ha ammesso: “Lui era formidabile, era un uomo eccezionale”. Marco Castoldi ha quindi svelato un aneddoto sull’artista scomparso: “Molto prima che io nascessi si aggirava nei suoi uffici ed ha detto che voleva avere successo ed è così che è nata La voce del padrone”.

Mara Maionchi ha ancora aggiunto che lei e Franco Battiato si sono ritrovati spesso a parlare dell’ex giudice di X Factor: “parlavamo bene tutti e due di lui”, ha ammesso la produttrice discografica. Ed ancora, su Castoldi, “malgrado tutto lo amo molto”. Alla padrona di casa Marco ha dedicato La cura proprio di Battiato. Il cantautore si è commosso nel rivedere un vecchio filmato di lui con Franco prima di esibirsi nuovamente al piano.

