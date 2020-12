Morgan/ Furioso contro Amadeus? Il presunto no a Sanremo 2021 e l’incubo Bugo

Morgan torna in pista e proprio per quel Sanremo che lo scorso anno lo ha visto protagonista insieme a Bugo. Il trash che i due ci hanno saputo regalare è rimasto nella storia ma questa volta non gli ha costato l’esilio dalla Rai come è successo in passato e la dimostrazione è che questa sera lo vedremo di nuovo dietro il bancone dei giudici per scegliere i sei migliori ragazzi che potranno accedere al prossimo Festival di Sanremo 2021. Chi meglio di Morgan potrà giudicare giovani artisti in cerca di popolarità e successo per continuare a fare della loro musica la propria vita? Sicuramente Morgan arriva da un momento un po’ turbolento perché se le sue doti canore e di musicista sono sotto gli occhi di tutto, lo stesso non si può dire della sua vita privata che continua ad essere segnata da successi e tracolli come in una vera e propria giostra.

Morgan pronto ad una sfuriata contro Amadeus in diretta a Sanremo Giovani?

Anche nelle ultime ore sta succedendo di tutto perché mentre ci si prepara alla finalissima di Sanremo Giovani in onda questa sera, Morgan ha già fatto scoppiare l’ennesima polemica relativa al presunto no che Amadeus gli dirà per il suo accesso a Sanremo 2021 preferendo Bugo. La novità importante è che oggi Morgan sarà in studio al cospetto di Amadeus quando lui chiamerà e rivelerà i nomi dei big in gara nella nuova edizione e se non dovesse esserci il suo ma quello di Bugo ha già promesso scintille. In particolare, all’AdnKronos, Morgan ha rivelato: ‘Se Amadeus stasera dovesse annunciare che mi ha escluso dalla gara e che ha preso Bugo sarebbe la cosa più disonorevole e scorretta che io abbia mai subito nella vita. Va bene non essere meritocratici ma offendere così gravemente una persona come me, meritevole e disponibile sarebbe una cosa gravissima sia da un punto di vista umano che professionale”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA