Morgan, gli insulti di Bugo/ “Mi ha chiamato nano e Mozart di m*rda, ma lui è scarso”

Bugo e Morgan sono stati squalificati dal Festival di Sanremo 2020 ma non mancano i retroscena su quanto accaduto nelle scorse ore nei pressi dell’Ariston. Il leader dei Bluvertigo ha raccontato la sua verità ai giornalisti, finiti anche loro nel suo mirino, e non sono mancati insulti dal suo ormai ex compagno di avventura. Morgan ha spiegato che tra i due ad un certo punto si è interrotta la comunicazione, per colpa del management di Bugo, ed ai microfoni di Rolling Stone ha rivelato: «Gli ho detto: guarda che il tuo management ti sta facendo agire in modo assurdo contro di me. Lui mi ha risposto: direttore d’orchestra di sto cazzo, piccolo nano di merda, Mozart di merda, il tuo arrangiamento fa schifo. Vuoi leggere i messaggi?». Un clima di alta tensione confermato giovedì sera al momento della cover di Endrigo, con Bugo che ha cantato tutto il brano e non solo il ritornello come pattuito con Morgan. Ma perché non si è accontentato di fare quello che eravate d’accordo di fare? «Perché è un dilettante, perché è comandato dalla discografica. Subisce. Per esempio io quando cantavo con Massimo Ranieri mi riempivo della sua grandezza, Bugo no, perché non ha chiari i ruoli e quindi fa casino sul palco. Ed è scarso», ha spiegato Morgan.

MORGAN E GLI INSULTI DI BUGO, FINO ALLA RISSA

Per rispondere agli insulti ed ai tentativi di sabotaggio, Morgan ha dunque deciso di cantargliele – nel vero senso della parola – sul palco dell’Ariston: «Siccome sono stato trattato così, ho pensato di cantargliele. Ma non pensavo che reagisse così. E’ scappato dal palco, io pensavo che reggesse, invece se ne è andato. Si è rotta un’amicizia, avevamo anche un progetto insieme. Tutto finito. Ma io sono un artista. Non posso essere trattato così». Ma non è tutto. Come riportato da un testimone oculare ai microfoni di Repubblica, prima dell’esibizione mozza di ieri sera ci sarebbe stata una rissa proprio tra Morgan e Bugo: «Era un corpo a corpo violento, si insultavano. Si sentivano le parolacce: pezzo di merda, stronzo. Noi eravamo preoccupati che i microfoni fossero accesi e si sentissero in diretta. Bugo ha sputato a Morgan, l’ho visto con i miei occhi, ma se ho capito bene era la reazione a un morso».

© RIPRODUZIONE RISERVATA