Morgan ha minacciato Ambra Angiolini a X Factor?/ Lui: “Spaccarle la testa? Detto altro”, mostrate le chat

Morgan accusato di aver minacciato Ambra Angiolini: “Mai detto ti spacco la testa”

Striscia la notizia non ha intenzione di chiudere con il caso Morgan a X Factor e dunque Valerio Staffelli è ritornato dal musicista e cantante con nuovo Tapiro D’Oro, questa volta incerottato, alla luce delle ultime indiscrezioni emerse. Secondo diverse, infatti, pare che Morgan abbia minacciato pesantemente Ambra Angiolini, altra giudice di X Factor, con frasi come: “Ti spacco la testa sui gradini” ed altre offese. Marco Castoldi, incalzato dall’inviato di Striscia la notizia, ha fornito un’altra versione: “Non è vero, non ho mai minacciato Ambra di ‘spaccarle la testa sui gradini’. Lo nego totalmente, ma cosa è sta roba? Io non sono capace di odio, racore, guerra e dico questa cosa? La questione è un’altra e cioè che faccio paura ad altri interessi che ci sono lì dentro.”

E subito dopo Morgan come prova della veridicità delle sue affermazioni ha mostrato a Valerio Staffelli la chat avuta con Ambra Angiolini in cui le scriveva di non temere colpi bassi ed una serie di altre rassicurazioni in un clima di pacifica convivenza tra colleghi. Lo stesso Staffelli ha poi aggiunto che nella chat, avvenuta a novembre quindi poco prima della sua espulsione da X Factor, si sarebbe aspettato minacce e accuse ed invece c’erano soltanto scambi amichevoli e normali battibecchi tra colleghi.

Dopo l’espulsione di Morgan da X Factor, Fiorello a VivaRai2 aveva lanciato una clamorosa indiscrezione. Lo showman siciliano aveva annunciato il ritorno di Morgan a X Factor per la puntata finale. L’ipotesi, alla luce dei fatti, sembrava poco credibile e Morgan a Striscia la notizia l’ha categoricamente smentita: “È una caz**ta. Se Sky e anche alcuni miei colleghi mi avessero chiesto scusa magari ci avrei pensato, ma non ne so nulla. Sarebbe stata una cosa inelegante. Mi devono delle scuse, sia i miei colleghi sia Sky.”

Ieri sera è andata in onda una nuova puntata di X Factor ed i giovani talenti hanno potuto esibirsi e far sentire il loro inedito. E tra questi non è passato inosservato quello di Angelica, del team di Ambra Angiolini, Inverno. Il brano infatti vede tra gli autori Davide Simonetta, lo stesso del brano Bellissima di Annalisa. “Una spudoratezza incredibile” ha commentato Morgan. Ha detto la sua infine anche sul video mostrato sempre da Striscia la notizia in cui Fedez fa finta di conoscere Lorenzo, cantante dei Stunt Pilots con cui aveva collaborato un paio d’anni fa: “Quello è stato forte.”











