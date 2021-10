Morgan, i suoi amori/ Da Asia Argento a Alessandra Cataldo

Morgan, tutte le ex del cantautore: dal matrimonio con Asia Argento alle relazioni con Jessica Mazzoli fino ad Alessandra Cataldo. Una vita sentimentale “affollata” quella di Marco Castoldi che è stato legato per tantissimi anni all’attrice Asia Argento. Un matrimonio importante suggellato anche dalla nascita della prima figlio Anna Lou. Qualcosa tra i due però si è rotto; così dopo tanti anni d’amore la coppia ha deciso di lasciarsi senza però perdersi di vista. A distanza di quindici anni dalla fine del loro amore proprio Asia e Morgan sui social si sono lasciati andare ad una serie di dichiarazioni.

“Ma perché noi ci siamo lasciati?” è la domanda che Asia Argento ha posto a Morgan durante una diretta su ClubHouse intitolata “The Royal Couple”. La loro storia d’amore è stata turbolenta. A ricordarlo è stato anche il leader dei Bluvertigo che ha replicato: “perché tu, perché io, perché gli altri. Eravamo immaturi. Era un amore violento, fragile, disperato. Il nostro amore era cattivo come il tempo: vero, bello, felice. Tremava come un bambino al buio. Era un uomo tranquillo nel cuore della notte. Faceva paura a tutti. Era spiato e noi lo spiavamo”.

Il matrimonio fra Asia Argento e Morgan è davvero finito? L’attrice non nasconde la possibilità di tornare con il cantautore stando a quando detto sui social: “ti adoro Marco, dobbiamo rimetterci insieme. Facciamo questa cosa pazza. Ci amavamo moltissimo, e io godevo quando ti vedevo in tour con i Bluvertigo”. La proposta è stata accolta da Morgan che ha replicato: “quando? In autunno no, cadono le foglie e io muoio. E poi in autunno i violini singhiozzano. Fammi questo regalo. A primavera vedo sempre gli altri felici e io sono malinconico”.

Nella vita di Morgan comunque non c’è stata solo Asia Argento. Il cantautore è stato legato a Jessica Mazzoli, la madre della seconda figlia. Un rapporto finito molto male tra i due con il cantante che sui social ha scritto: “non potrò avere un euro da nessuno dei concerti che avrei dovuto fare questa estate. Tutto pignorato alla fonte, grazie Jessica! Ora capiamo bene se è più utile che io faccia la rivoluzione o se vincono definitivamente le bestie di Satana”. La ex ha replicato: “abominevole da parte sua essere chiamata pubblicamente e non in questo modo! Incitando 200 mila persone contro la mia figura di donna ma soprattutto di madre di una bambina che sto crescendo completamente da sola”. Poi è stata la volta di Alessandra Cataldo dal cui amore è nata la terza figlia Maria Eco. Sette anni d’amore tra i due con l’artista che parlava così dell’ex compagna: “io sono uno che ama, non so se la persona con cui sto in questo momento ha piacere che dica qualcosa di lei. Vivo con un essere umano che è più che una persona, a volte è uomo, a volte è donna, ed è la stessa”.



