Morgan/ “Il mondo ha riconosciuto l’eccellenza dei Maneskin, dovreste farlo tutti”

Morgan si è espresso tramite un post su Instagram sui Maneskin, che dopo aver vinto all’Eurovision Song Contest 2021 stanno facendo parlare di sé in tutto il mondo. Ma in Italia qualcuno ancora si chiede se è giusto definire la band romana con il termine rock o se è meglio lasciarlo a chi del rock ‘n roll ne ha fatto la storia. E c’è anche chi pensa a questa loro vittoria come una tendenza passeggera.

Ad unirsi alla discussione, a difesa dei Maneskin, è stato proprio il leader dei Bluvertigo, invitando a smorzare i toni intorno alla band e spostando il discorso sul livello culturale ed economico: ”La cultura è leva per la ricchezza”. Morgan, sui social, ha scritto una lunga didascalia sotto una sua foto in cui si rivolge direttamente agli italiani consigliandogli di riflettere su un punto fondamentale: ”L’Italia arranca economicamente rispetto al resto del mondo e resta indietro, e lo sapete tutti benissimo, vi lamentate, perché lo viviamo”.

Le parole di Morgan sui Maneskin

Con il concetto che Morgan ha voluto esprimere, si sofferma poi su un lato positivo: ”L’Italia è una nazione incredibile, un posto incredibile e dovrebbe essere conosciuto da tutto il mondo come una specie di paradiso terrestre, perché lo è. Una volta ogni morte di papa avviene che qualcosa dell’Italia si fa notare nel mondo e il mondo si leva il cappello. E’ successo con Fellini, con Volare di Modugno, con Ennio Morricone, con Arturo Toscanini, con Benigni”. Ed è esattamente quello il momento che dà la spinta e la forza al nostro Paese di essere qualcosa agli occhi degli altri.

Infine, Morgan chiude il suo messaggio su Instagram citando proprio i Maneskin, che il mondo ha tributato e ”riconosciuto la loro eccellenza”. Così l’artista ha invitato a non fare più polemiche ma cogliere l’occasione per dire ‘Visto? La nostra band non ha più nulla da invidiare a nessuno’, e riconoscere che il rock italiano è finalmente uscito dal complesso di inferiorità in cui si trovava. ”Fatevi furbi italiani e mettetevi il fiore all’occhiello e vedrete se farete così che magicamente magari tra qualche tempo non si sa perché aumenterà stranamente di qualcosina il vostro stipendio”.

