Morgan, il suicidio del padre nel 1988/ “Fu uno shock. Ci ha spezzato”

Morgan: nel 1988 il suicidio del padre

Morgan sarà ospite di Serena Bortone nella puntata di oggi, mercoledì 23 novembre, di Oggi è un altro giorno. Nel 2016, durante L’intervista di Maurizio Costanzo, il cantante ha racconto per la prima volta il dramma che gli ha sconvolto la vita, il suicidio di suo padre, morto l’11 ottobre 1988 a soli 48 anni. “Tu non pensi che tuo padre ti si può uccidere così. Mio padre, il giorno prima di uccidersi, mi aveva salutato dalla finestra, cosa che non aveva mai fatto. Io mi sono girato e ho detto “Ma perché?”. Aveva dei debiti, non tanti, ma li aveva, e io all’epoca avevo 16 anni. Ha salutato me e mia sorella, e si è ucciso quella mattina”, ha confessato il frontman dei Bluvertigo. Morgan ha parlato della tragico morte del padre anche a Domenica in, ammettendo di non riuscire a spiegarsi il perché del suo gesto: “Togliersi la vita è la condizione ultima di chi non conosce più nulla, non riesce a vedere altro. Le foto di mio padre non riesco a guardarle, io vedo un uomo spaventato e invece aveva una famiglia meravigliosa su cui avrebbe potuto fare affidamento. Invece, si sentiva solo”.

Morgan: “A me e mia sorella ci ha spezzato”

“Fu uno shock. A me e mia sorella ci ha spezzato. Dopo abbiamo dovuto capire come andare avanti”, ha ammesso il cantautore su Rai 1. Anche Luciana Colnaghi, madre di Marco Castoldi in arte Morgan, ha parlato della morte del marito, avvenuta quando il figlio aveva solo 16 anni: “Mio figlio non ha mai superato il suicidio del padre. Ci avvisarono che era scappato e si voleva togliere la vita, ma non sapevamo dove fosse andato. Lo abbiamo ritrovato solo dopo tre giorni di ricerche. Forse Marco pensa sia stata anche colpa mia”, ha confessato nel salotto di Domenica Live. Dopo la morte del padre Morgan ha aiutato molto la sua famiglia: “L’ho mandato in terapia tante volte… Ho cercato di aiutare i miei figli. Morgan ha iniziato a fare piano bar e a contribuire in famiglia, continuando a studiare musica”, ha rivelato la donna a Barbara D’urso.

