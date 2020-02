Morgan incontra mamma Luciana Colnaghi/ “Aspetta e spera che venga a Monza”

Promessa mantenuta per Morgan che, dopo sei mesi, ha rivisto la madre Luciana Colnaghi accogliendo l’invito di Caterina Balivo. Nella puntata di Vieni da me del 13 febbraio, Caterina Balivo ha trasmesso in esclusiva il filmato dell’atteso incontro tra Marco Castoldi, vero nome dell’artista, e Luciana Colnaghi. L’incontro è avvenuto a Milano, nei pressi defli studi Rai in Corso Sempione. Il cantautore si è presentato sul posto con il monopattino. Dopo essersi abbracciati, i due si sono seduti al tavolino parlando del loro rapporto. La mamma chiede al figlio un parere sul suo intervento nella trasmissione di Caterina Balivo a cui Morgan fa i complimenti per il modo con cui ha gestito l’intervento della mamma. “Sono qua ad aspettare Marco”, dice la madre nel video trasmesso dalla Balivo. Poi il cantautore arriva e scatta l’abbraccio con la mamma.

MORGAN, INCONTRO CON MAMMA LUCIANA DOPO VIENI DA ME: “A MONZA? ASPETTA E SPERA”

La signora Luciana abbraccia il figlio Morgan e come tutte le mamme gli chiede come sta dopo quanto accaduto a Sanremo 2020. “Stai bene?”, chiede la signora Luciana dopo aver abbracciato il figlio che non vedeva da sei mesi. Dopo lo sfratto, infatti, Marco Castoldi aveva interrotto i contatti con la sua famiglia. “La trasmissione ti è apiciuta?”, chiede ancora la signora. “Sì, Caterina (Balivo ndr) è stata brava”. Ma perchè mi hanno detto di non parlare del direttore quando lui hai parlato tutto il giorno di me? E’ il suo momento di rivalsa”, commenta Morgan. Poi aggiunge: “Salutiamo Caterina che è stata molto gentile. Qui non hanno nè meringata nè moscato e quindi ci prepariamo per andare a Monza“, dice Morgan. “Ti aspetto, mi raccomando“, aggiunge la signora Luciana. “Aspetta e spera”, risponde Morgan con un sorriso per poi aggiungere – “sto scherzando”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA