Morgan: “Io candidato sindaco? Nulla di concreto”/ La sua verità a Live Non è la D’Urso…

Morgan torna in diretta a Live – Non è la D’Urso. Il cantautore milanese è uno degli ospiti della puntata del programma serale di Barbara D’Urso in onda domenica, 25 ottobre. Marco Castoldi, dopo la proposta di candidarsi sindaco di Milano, prima di partecipare come giudice ad AmaSanremo, la trasmissione musicale di Amadeus in onda da giovedì 29 ottobre su Rai1 alle 22.45 che selezionerà i giovani che parteciperanno alla prossima edizione del Festival di Sanremo, tornerà nel salotto di Barbara D’Urso per raccontare la propria verità sulla proposta politica ricevuta da Vittorio Sgarbi. Una proposta che ha lusingato Morgan che, tuttavia, ai microfoni di Zapping su RaiRadio1, ha precisato come non ci sia nulla di concreto. Schietto e diretto, Morgan tornerà così a Non è la D’Urso dopo le ospitate fatte in seguito alla diatriba con Bugo. Ai microfoni di Barbara D’Urso, racconterà qualche dettaglio in più sulla proposta di candidarsi a sindaco di Milano?

MORGAN, LA VERITA’ SULLA CANDIDATURA A SINDACO DI MILANO

Nulla di concreto per il momento per Morgan che, ai microfoni di Zapping su RaiRadio1, ha raccontato la verità sull’offerta politica ricevuta da Vittorio Sgarbi. “Sgarbi ha lanciato questa provocazione, questa idea. Io ho risposto con un attestato di stima nei suoi confronti perché mi piace molto, da sempre, il progetto politico che porta avanti da anni. E c’è una sintonia di intenti per quanto riguarda la questione della cultura. Sgarbi ha fatto questa uscita alla quale io ho risposto ‘perché no?’. Da qui a essere candidato c’è differenza. Perché non ho alcun appoggio che possa sostenere una candidatura”, ha spiegato Marco Castoldi aggiungendo come quella di Sgarbi sia un’occasione da sfruttare per parlare di Milano, uan città che ama e che vorrebbe vedere sempre splendere. Dal momento in cui ha rilasciato queste dichiarazioni ad oggi, sarà cambiato qualcosa? Lo scopriremo questa sera nel corso della nuova puntata di Non è la D’Urso.



