Morgan “Lady Diana? Inorridita da rottura Harry-William”/ Pace tra fratelli lontana

Come avrebbe reagito Lady Diana alla rottura tra i due fratelli Harry e William? A dire la sua, come riferisce il Daily Mail, sarebbe stato Piers Morgan, ex presentatore di Good Morning Britain, messo da parte dopo aver asserito di non credere alla versione di Meghan Markle raccontata nella sua intervista a Oprah Winfrey e trasmessa nelle passate settimane dalla Cbs. A suo dire, “Lady Diana sarebbe rimasta inorridita dalla rottura tra Harry e William”. Una spaccatura che sarebbe peggiorata proprio dopo l’intervista dei duchi di Sussex dello scorso 7 marzo. Morgan, dopo aver asserito di non credere alla versione della Markle sarebbe stato accusato di razzismo.

A suo dire, una delle cose più tristi dell’intervista sarebbe il danno causato al legame tra i due fratelli. “Conoscevo bene la principessa Diana e penso che sarebbe inorridita dalla divisione tra Harry e suo fratello”, ha aggiunto il giornalista e conduttore.

LADY DIANA E LA SPACCATURA TRA HARRY E WILLIAM

Lady Diana, secondo Piers Morgan, sarebbe rimasta in generale rattristata dalla rottura tra Harry e la famiglia reale e “dalla spaventosa diffamazione della Regina, che sta già causando danni in alcuni dei paesi del Commonwealth che si sono bevuti questa scandalosa bugia che la Regina è in qualche modo razzista, presiedendo un’istituzione razzista”. Nel corso dell’intervista ai duchi di Sussex, era stato proprio Harry ad ammettere come il legame con il fratello fosse attualmente molto distante sebbene si sia detto certo che presto avrebbero ricucito tutto perché “insieme abbiamo attraversato l’inferno”. Il tentativo di riconciliazione sarebbe tuttavia fallito: Harry e William si sarebbero sentiti al telefono dopo la messa in onda dell’intervista ma Gayle King della CBS ha rivelato che la conversazione è stata ‘improduttiva’. William sarebbe arrabbiato con il fratello per aver parlato della loro telefonata con un giornalista ma anche per quanto dichiarato da Meghan nell’intervista in merito alla lite pre-matrimoniale avuta con Kate Middlenton e finita con le lacrime della Markle.

