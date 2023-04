Morgan: “Le mie ex? Mi hanno lasciato loro”/ “Non sono come Sgarbi: lui fa il farfallone ma non gli frega…”

Morgan e la rivelazione sulle sue ex: “Non sono io a lasciare”

Amore e musica sono gli argomenti principali dell’intervista rilasciata da Morgan a Serena Bortone, durante la trasmissione Oggi è un altro giorno. Il celebre cantante, che ha da poco esordito su Rai 2 con il suo nuovo programma StraMorgan, si è sbilanciato sul suo rapporto con le donne, rivelando di essere stato sempre lasciato.

“Le mie ex? Non sono io che lascio”, ha esordito Morgan, spiegando di avere oggi un rimpianto nei confronti di una sua ex compagna, di cui preferisce non fare il nome “a causa di altri che potrebbero guardare”. “Ci sarà un motivo per il quale ti lasciano sempre loro però!” è la battuta pungente della Bortone, alla quale il cantante e musicista risponde con una risata.

Morgan si è allora addentrato ancor di più nel discorso, rivelando: “Io sicuramente sono uno a cui piace il momento della conquista, lo ammetto. Poi però a volte ci cado…” Il musicista non si è risparmiato, lasciandosi andare a rivelazioni piccanti e tirando in ballo Vittorio Sgarbi: “Io non sono come Sgarbi che fa il farfallone e poi non gliene frega niente… ha un conto di donne che va sopra le centinaia di migliaia, sicuro! – ha rivelato, concludendo con una battuta hot – Lui ha il ghost writer, non il ghost fuc**ng! Io, invece, non sono uno che ne fa una questione quantitativa”.

