Morgan, lettera a Crozza: “Mi odi?”/ “Sul web c’è tutto, tranne le cose fatte con me”

Il cantautore Morgan, al secolo Marco Castoldi, ha scritto su Instagram una lettera a Maurizio Crozza. L’ex giudice di X Factor si rivolge al comico genovese – “Carissimo Maurizio”, per capire perché di quello che hanno fatto insieme in tv nel corso degli anni, sul web non c’è più traccia. “Ti scrivo dall’anno 2022, e siccome sono nato nel 1972 ho esattamente 50 anni. Quando ne avevo 30 ero diverso, un po’ più bello, sinceramente, dicono che non sono invecchiato male, ma a me sembra di portare i segni non tanto fuori ma dentro, del passare del tempo. Tu invece non sei per niente invecchiato, sei identico a quando lavoravamo insieme, cioè nel 2008, ti ricordi?”, inizia così la lettera di Morgan. Il cantautore tergiversa un po’ ricordando le numerose volte in cui è stato ospite dello show di Crozza in cui cantavano insieme i pezzi Luigi Tenco o “una versione divertente di “Don’t let the sun” dove tu imitavi Elton John e io George Michael”.

Morgan fa anche i complimenti a Maurizio Crozza per il suo modo di cantare “te la cavi non male”, poi arriva il cuore della lettera: “Però non c’è traccia alcuna di quello che hai fatto con me, sul web, sui canali ufficiali della rete LA7, sui tuoi canali, nulla, addirittura nelle informazioni relative ai tuoi programmi da nessuna parte c’è scritto che io c’ero, e mi sembra assurdo, ero ospite fisso! Non si trova nulla, eppure tu hai pubblicato tutto, c’è tutto quello che hai fatto, ed è tantissimo, caspita incredibile, praticamente tu sei sempre in televisione, ci saranno migliaia di puntate dei tuoi programmi, tutto, tranne le cose fatte con me”. E domanda: “Ma perché? Mi odi? Ma soprattutto poi perché cancellare ovunque anche le informazioni, come se fossimo in un film di fantascienza in cui ti cambiano il passato”. Morgan invita i suoi follower ad andare su Wikipedia, di cui allega uno screenshot: non c’è alcun riferimento alla sua presenza nell’edizione del 2008 del programma “Crozza Italia”. Morgan conclude la sua lettere chiedendo a Maurizio Crozza di fargli sapere se si è inventato tutto o se quello che dice è avvenuto veramente. Riceverà una riposta da Maurizio Crozza?

