Morgan, lezione alla Ium/ Diretta video streaming: inizia oggi l’evento Carte Blanche

Inizia questa sera il progetto Carte Blanche o Carta Bianca, dell’università Iulm di Milano, e il primo grande ospite sarà il poliedrico ed eccentrico cantante e artista, Morgan. Il protagonista dello scorso festival di Sanremo terrà lezione online, in diretta streaming, intrattenendo gli studenti ma anche i fan e i semplici curiosi, sulla musica dei grandi cantautori italiani degli anni ’60, ed in particolare la famosa “scuola di Genova” formata da Fabrizio De Andrè, Gino Paoli, Sergio Endrigo, Luigi Tenco e molti altri immensi esponenti della musica del Belpaese. “Anche in questa situazione difficile di emergenza e di forzata distanza dal Campus – sono le parole del rettore della Iulm, il professor Gianni Canova, al sito ufficiale della stessa scuola – l’Ateneo continua a svolgere la sua funzione di laboratorio sociale, delle idee e di confronto culturale. La IULM propone un nuovo ciclo di incontri, denominato Carte Blanche, in un Auditorium privo di pubblico ma con gli invitati in presenza, che sarà inaugurato da due lezioni di musica tenute da Morgan. La IULM conferma così la sua vocazione, nonostante le difficoltà, a essere luogo di progettualità, di elaborazione e di diffusione di cultura”

MORGAN ALLA IULM, SI RIPETERA’ IL PROSSIMO 5 DICEMBRE

Morgan terrà la sua lezione alla Iulm accompagnato dall’immancabile pianoforte, in un’aula d’eccezione come l’Auditorium dell’ateneo milanese. L’evento, come detto sopra, sarà visibile in diretta streaming per tutti, attraverso il canale Youtube della stessa università, con diretta a partire dalle ore 19:00. Per farlo vi basterà quindi collegarvi al canale ufficiale della Iulm attraverso il vostro personal computer, tablet o smartphone. L’evento sarà poi ripetuto il prossimo 5 dicembre, sempre con Morgan e sempre alla stessa ora. Ovviamente l’incontro di oggi sarà anche un modo per poter conoscere ancor di più l’artista dei Bluevertigo, che da Monza ha saputo conquistare l’Italia con la sua musica, la sua arte e il suo savoir faire.





