Morgan, lite con paparazzo/ Riccardo Signoretti: “Foto a 15mila euro? Nemmeno a 300!”

Oggi a Mattino 5 si torna a parlare dello spinoso rapporto tra i paparazzi e i vip e da dove partire se non proprio da quello più attuale sulle pagine di cronaca ovvero quello di Morgan? Il musicista è finito in Tribunale per presunta aggressione al paparazzo reo di avergli scattato alcune foto mentre lui stava passeggiando con una donna in quel di Milano. Federica Panicucci manda in onda il video girato da un altro paparazzo e insieme agli ospiti commenta la sua reazione e questa “moda” dei vip di scagliarsi contro i fotografi. Le polemiche e le frecciatine non mancano a cominciare da quella di Riccardo Signoretti che si focalizza soprattutto sui soldi che il paparazzo avrebbe chiesto a Morgan come “estorsione” in cambio delle foto scattate: “Questa moda fa divismo, ci sono personaggi reattivi come Morgan, so che sono scattate due denunce e una di Morgan contro il paparazzo che gli avrebbe chiesto 15mila euro per le foto. Già qui non è possibile perché le foto di Morgan con una donna fatte oggi io le pagherei 300 euro e se ho un buco in pagina lo metto con un titolo divertente”.

RICCARDO SIGNORETTI E LA FRECCIATINA A MORGAN

Già nei mesi scorsi Riccardo Signoretti e Morgan erano arrivati allo scontro proprio in tv da Barbara d’Urso e in quel frangente, il direttore aveva rilanciato: “A me però la casa non vengono a toglierla perché non ho fatto niente…smettila di fare la battaglia a chi è più drogato tra te e Asia Argento! I soldi della casa te li sei sniffato!” . Ma dopo il direttore interviene anche Paolo Giordano che rilancia: “La cifra ipotizzata è fuori dalla realtà ma poi chiederla a Morgan che è piena di debiti..”. Le risate non mancano in studio e poi la parola passa a Maurizio Sorge che non le manda di certo a dire: “Va di moda denunciare e litigare con il paparazzo proprio per finire sui giornali. Vedi il paparazzo di turno e ti ci scagli contro, noi non abbiamo livore contro i vip, questa tensione che hanno non è giustificata per niente”. Intanto in Tribunale sono arrivate due denunce una da parte del paparazzo a Morgan reo di averlo aggredito e quella di quest’ultimo al paparazzo proprio per il tentativo di estorsione.

