MORGAN/ Lotta per la casa “Italia paese ingiusto, uccise Cristo” (Non è la D’Urso)

Da mesi ormai non fa che parlare dello sfratto subito: Morgan continua a considerare l’obbligo di aver lasciato la sua dimora come una vera e propria barbarie. Anzi, “come l’uccisione di Cristo”. Il noto cantautore ha subito la perdita a causa del pignoramento disposto dal tribunale di Monza due anni fa, per via dei mancati alimenti alle figlie e di un debito nei confronti di Equitalia. “L’Italia non è una società giusta, del resto hanno ucciso Cristo. Dopo di quello può succedere di tutto”, ha dichiarato, come riporta Il Corriere della Sera. Accusa lo Stivale di essere ignorante e arretrato di costume, altrimenti non si spiega come mai lo sfratto sia arrivato proprio a un artista. “Non è mai successo nella storia, è una barbarie”, aggiunge.

MORGAN, LA DENUNCIA A UN FOTOGRAFO

I guai però per Morgan non sono del tutto finiti. In queste settimane, il cantautore ha avuto da ridire con un paparazzo che a quanto pare gli ha scattato delle foto illecite e i due poi hanno deciso di denunciarsi a vicenda. “Ho tentato di prendere le foto che ritenevo essere state scattate illecitamente”, dice, “per me è difficile fare arte, perché mi hanno sottratto il luogo dove la facevo”. Morgan ha spesso puntato il dito contro Asia Argento e l’ultima occasione gli è stata data dallo sfratto subito. Anche se l’attrice ha sempre negato qualsiasi coinvolgimento nella vicenda, rispedendo al mittente le accuse, il suo ex si dichiara più che sicuro che la colpa della perdita della casa sia solo sua. Anzi, adesso la pensa impegnata a spendere i soldi ottenuti con la vendita a casa della villa dell’artista.

LE PAROLE DI ASIA ARGENTO

“Di quei soldi sono andati solamente 5000 euro agli avvocati. Questa è stata la cosa un po’ più meschina di questa storia”, ha detto Asia a Live – Non è la d’Urso. Il programma ospiterà Morgan oggi, domenica 20 ottobre 2019, ed è facile che il discorso ricada di nuovo sullo sfratto e sul pignoramento. L’artista deciderà di rispondere ancora una volta alla sua ex? Di sicuro vorrà dire qualcosa in merito alle ultime dichiarazioni di Asia, come le entrate di Morgan. “Questo uomo guadagnava molto di più di me, ha dato gli alimenti solo per 1 anno a mia figlia”, ha detto nel salotto di Barbara d’Urso, specificando che lei invece sta mantenendo due figli senza l’aiuto di nessuno.



