Morgan “Non potrò avere un euro dai miei concerti”/ Sfogo contro “Angelica e Jessica”

E’ uno sfogo in piena regola quello che Marco Castoldi in arte “Morgan” affida ai suoi social. Nel giorno in cui TPI lo indica come primo concorrente ufficiale della prossima edizione di Ballando con le stelle che prenderà il via il prossimo 16 ottobre, il cantante sembra essere impegnato a dirimere delle questioni di più stringente attualità. Morgan scrive: “Da una parte Angelica affonda la sua tortura con un altro atto squallido e ricattatorio. Dall’altro mi arriva la notizia fresca che non potrò avere un euro da nessuno dei concerti che avrei dovuto fare quest’estate. Tutto pignorato alla fonte. Grazie Jessica! Ora capiamo bene se è più utile che io faccia la rivoluzione o se vincono definitivamente le bestie di satana!“. Ma a cosa si riferisce Morgan in questo post a dir poco criptico?

MORGAN: “NON POTRO’ AVERE UN EURO DAI MIEI CONCERTI”

La prima destinataria delle accuse di Morgan è con ogni probabilità la sua ex Angela Schiatti, la donna che lo avrebbe accusato di stalking e diffamazione dopo alcune presunte molestie telefoniche da parte del cantautore. Secondo la versione fornita dallo stesso Morgan qualche giorno fa, Angelica avrebbe smesso di rivolgergli la parola da più di un anno, precisamente dal maggio 2020, quando decise di bloccare il loro ultimo canale ancora attivo, la cosiddetta “chat blu”. In quelle chat, spiega, “dal 4 aprile al 13 maggio, si può chiaramente assistere alla metamorfosi di A”, sentenzia. Una trasformazione che lascia interdetto il cantante, al punto da spingerlo ad utilizzare la parola come unica ‘arma’ per tenere ancora vivo quel rapporto. Il ringraziamento finale – ironico – sembra essere invece indirizzato ad un’altra ex, Jessica Mazzoli. C’entra l’assegno di mantenimento che il cantautore deve destinare alla figlia Lara? Non lo sappiamo con certezza. Ma è certo se ne riparlerà visto che è stato lo stesso Morgan, rivolgendosi ai fan, a dire: “Con calma, posso spiegarvi?“

