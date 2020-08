Morgan/ Nuova provocazione a Bugo: “Ci vorrebbe una reunion”

Morgan non ha ancora finito di parlare di quanto accaduto nella scorsa edizione del Festival di Sanremo. Cavalcando l’onda del gossip, il cantautore ha ripreso le fila della lite con Bugo, lanciando una nuova provocazione. “Ci vorrebbe una reunion a San Siro”, ha dichiarato di recente, in occasione del festival Musica, identità e rivoluzione in piazzale San Martino. “Vorrei rendere un omaggio a Napoli capitale della canzone”, ha dichiarato a Il Mattino, “ma scegliendo degli autori atipici“. Nella mente dell’artista Rodolfo De Angelis, ma senza nulla togliere a Di Giacomo o Bovio. Il legame con il futurista del resto affonda le radici nel repertorio di Morgan, come Cavallo a dondolo, presente nel suo unico lp da cantautore, dal titolo Io, Narciso io. “Era un lp del ’77”, ha aggiunto, “persino i napoletani non lo conoscono o lo hanno dimenticato, io no, sono un collezionista di canzoni, ne conosco a migliaia”. In merito a quanto accaduto a Sanremo, Morgan invece ha voluto sottolineare alcuni concetti. Ai suoi occhi, l’uscita di scena di Bugo ha rappresentato il momento più alto della kermesse, nonchè il più seguito dell’intera edizione. “Le brutte intenzioni, la maleducazione, la tua brutta figura di ieri sera, la tua ingratitudine, la tua arroganza“, ha evidenziato, “da quanto tempo in Italia piccoli e grandi non imparavano a memoria questa poesia?”.

Morgan, continui omaggi a Morricone

Morgan continua a spendere i propri contenuti social in omaggio di Ennio Morricone, scomparso pochissimo tempo fa. In uno dei suoi ultimi post, il cantautore più chiacchierato degli ultimi tempi ha deciso di condividere The Ballad of Sacco e Vanzetti (parte due), con musica e video prodotti di suo pugno. Una clip che ancora una volta ha soddisfatto le aspettative dei fan. Clicca qui per guardare il video di Morgan. Oggi, sabato 8 agosto 2020, Morgan sarà inoltre uno degli ospiti che vedremo a Una storia da cantare, in replica nella prima serata di Rai 1. In questa parentesi, interpreterà due brani del noto collega, E penso a te e Il mio canto libero. Intanto l’artista si è già preso una sorta di rivincita esibendosi di fronte ai napoletani in occasione della seconda serata del festival di musica etnica Musica Identità Rivoluzione, ideato da Edoardo Bennato. Nonostante le chiacchiere e i gossip, Morgan riesce ancora ad emozionare il pubblico e a condividere la sua nota energia. Dividendosi poi fra canzoni di Luigi Tenco, Pink Floyd e altro ancora.

Video, il tributo a Ennio Morricone





