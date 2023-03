Morgan nuovo show su Rai 2/ Il ritorno in tv: in onda ad aprile da Torino?

Morgan: nuovo programma su Rai 2

Morgan torna su Rai 2 con un programma tutto suo. Secondo quanto anticipato da TvBlog, lo show musicale andrà in onda a partire da aprile dalla sede Rai di Torino. Già lo scorso febbraio Vittorio Sgarbi, sottosegretario alla Cultura, ai microfoni dell’Adnkronos aveva annunciato il ritorno in Rai di Morgan: “Farà un programma sulla Rai, in aprile o forse marzo addirittura, sulla musica… Sarà una trasmissione in quattro puntate che verranno trasmesse di seguito e che riporta Morgan a fare ciò che sa fare meglio, insegnare”.

Cordoglio per Maurizio Costanzo: la lettera di Morgan/ "Maria, piangiamo con te…"

Il nuovo programma dovrebbe andare in onda in seconda serata. Il cantiere è ufficialmente partito in questi giorni, ma è ancora da capire come sarà formato il cast. Tra le ipotesi, si fanno più insistenti le voci di un ritorno di Pino Strabioli, che aveva iniziato da poco a lavorare alla nuova edizione di “S’è fatta notte”, archiviata in seguito all’improvvisa morte di Maurizio Costanzo.

Morgan boccia "Due vite" di Marco Mengoni/ "Interpreta una roba che è un nulla"

Show musicale su Rai 2 per Morgan?

Per il leader dei Bluvertigo si tratterebbe di un ritorno su Rai 2: nel 2019 ha condotto “Freddie – Morgan racconta i Queen” e “Ziggy – Morgan presenta David Bowie”. Lo stesso anno, inoltre, entrò nel team di giudici della sesta edizione di The Voice of Italy. Nei giorni scorsi l’artista, ha pubblicato su Instagram una lettera per Maria De Filippi in cui ricorda Maurizio Costanzo: “Oggi penso a tutto quel che rimane in me di questo omino buffo e carismatico che mi ha accompagnato come un padre, nella adolescenza, mentre crescevo, e con mio papà si andava a volte al teatro Manzoni a Milano in platea a vedere il Maurizio Costanzo Show, che guardavamo fino a tarda notte sul divano. Poi mio padre se ne è andato e Maurizio è rimasto”.

LEGGI ANCHE:

Morgan stronca Sanremo 2023: "Un voto al Festival? Zero!"/ "Mengoni? Figuratevi…"

© RIPRODUZIONE RISERVATA