MORGAN/ Ospite ad Adrian: duetto con Adriano Celentano?

Ci sarà anche Morgan questa sera sul palco di Adrian, lo show di Adriano Celentano che questa sera si preannuncia come uno spettacolo imperdibile per tutti gli amanti della musica. Da una parte un colosso come il Molleggiato, dall’altra uno dei conoscitori della musica a 360 gradi. La sua capacità di tenere il palcoscenico, la sua attitudine da animale televisivo, doti che ancora oggi lo fanno rimpiangere come giudice di X Factor, sono una garanzia per quanti questa sera si metteranno alla visione dello show di Canale 5. Intervistato qualche giorno fa da L’Huffington Post, Morgan ha parlato di un altro grande della musica italiana come Franco Battiato:”L’ho incontrato di recente. È una vicenda molto delicata. Tra poco verrà risolta. Ma è una questione molto strana. Ci sono voci diverse, ma Battiato può farcela“.

Tra gli altri temi “caldi” degli ultimi mesi non si può fare a meno di citare quello della casa: Morgan, al secolo Marco Castoldi, è stato sfrattato e la sua abitazione è stata venduta all’asta. Gli ultimi sviluppi della vicenda? Non positivi: “Non ho trovato un’altra casa e non ho trovato serenità”. Rispetto alla sua abitazione/studio di Monza è un Morgan parecchio deciso di sé quello che dice di volere “riavere la mia casa perché è un’opera d’arte. La politica se ne frega e non dà valore all’arte“. Ma se oggi salirà sul palco di Adrian togliendosi una bella soddisfazione, non è detto che nel mese di febbraio Morgan non festeggi anche un altro risultato: il ritorno al Festival di Sanremo. Queste le sue parole al riguardo: “Forse sì, forse no. Il Festival è bello e divertente. Con Battiato lo guardavamo, ma poi scattavano un sacco di critiche. Amadeus? Ha l’occasione di fare scelte serie e non quelle delle interessi industriali“. Tra le scelte “serie” ci sarà anche Morgan?

