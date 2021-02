Morgan, pace con Asia Argento?/ Trona in Rai dopo lo Scontro con Amadeus per Sanremo 2021

MORGAN CACCIATO DA SANREMO 2021 TORNA IN RAI PER A GRANDE RICHIESTA (MINACCIA BIONDA)

Il suo carattere è fumantino e sempre sopra le righe ma sicuramente la preparazione e la vocalità di Morgan, misto al suo genio musicale, non possono tenerlo lontano dalla televisione molto a lungo. Abbiamo ancora tutti negli occhi le immagini legate a Sanremo giovani ma, soprattutto, i titoloni e il dietro le quinte, sul fatto che Amadeus lo abbia silurato (reo di aver fatto una “scelta artistica lui che artista non è) in corsa per via delle sue esternazioni e per il suo comportamento ma, come si suol dire, chiusa una porta, ecco aprirsi un portone e così Morgan torna in tv sul palco di A grande richiesta (Minaccia bionda) per rendere omaggio ad una delle dive della musica italiana, Patty Pravo. Dietro le quinte ha posato con Nina Zilli e Giovanni Allievi ma sul palco con chi sarà e quale sarà il brano scelto per questa particolare partecipazione in tv?

MORGAN DI NUOVO IN PACE CON ASIA ARGENTO?

Morgan escluso da Sanremo 2021 potrà consolarsi quindi con questa piccola partecipazione questa sera in un momento in cui la sua vita privata non sta dando molto scandalo. Proprio nei giorni scorsi anche Asia Argento è tornata a parlare di lui usando parole al miele e mettendo da parte i loro screzi e i loro scontri. La sua ex moglie lo ha spinto a rimboccarsi le maniche per occuparsi della sua nuova famiglia e ospite di Mara Venier ha confermato: “Morgan? Come posso provare rancore verso gli uomini che mi hanno dato i doni più grandi della mia vita, i mie figli. Non c’è nulla che possa essere equiparato a dei figli, tra l’altro eccezionali.. ci sentiamo al telefono è tutto civile per il bene di mia figlia e anche per lui”. A questo punto lei ricorda solo le cose belle, sarà lo stesso anche per Jessica Mazzoli prima o poi?



