Morgan padre per la terza volta?/ Rivelazione choc: “La compagna Alessandra incinta!”

A quanto pare i fan di Morgan non hanno davvero il tempo di annoiarsi visto che è di poco fa un nuovo colpo di scena nella vita dell’artista. Questa volta non è lui a creare scompiglio sconvolgendo tutti con un video in cui dice di non voler prendere parte ad un programma televisivo (come è successo con Live non è la d’Urso nei giorni scorsi) o parlando della casa che gli hanno portato via, ma la sconvolgente rivelazione arriva dal nuovo numero di Chi che alza il velo sulla gravidanza che lo renderà padre per la terza volta. Secondo il settimanale di Alfonso Signorini sembra proprio che Morgan sia in attesa del suo terzo figlio e le rivelazioni e i dettagli non finiscono qui. Lo stesso articolo rivela che l’artista è in attesa di un figlio dall’attuale compagna, Alessandra, e che la donna sarebbe già al quinto mese di gravidanza e che sarebbe in arrivo un maschietto.

MORGAN PADRE PER LA TERZA VOLTA? LE RIVELAZIONI DI CHI

Se così fosse, sarebbe il primo maschietto per Morgan che ha già avuto una figlia, Anna Lou di 18 anni, da Asia Argento, e la piccola Lara, sei anni, da Jessica Mazzoli. Il rapporto con le donne della sua vita (figlie comprese) non è idilliaco per via di una serie di liti, discussioni e mancanze da parte dell’artista che adesso potrebbe rifarsi proprio con questo terzo figlio. L’ex leader dei Bluvertigo è legato alla compagna Alessandra ormai da circa tre anni e proprio lei potrebbe regalargli un figlio e una famiglia che finalmente gli permetterà di mettere fine ai suoi anni da ribelle. Siamo sicuri adesso che toccherà a Morgan dire la sua su questa nuova occasione ma le frecciatine da parte delle sue ex potrebbe non mancare. Sarà un lungo fine settimana di gossip?

