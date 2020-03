Morgan papà per la terza volta/ È nata Maria Eco, figlia di Alessandra Cataldo

In giornate in cui ansia e preoccupazione prevalgono, Morgan, nome d’arte di Marco Castoldi, gioisce per la nascita di sua figlia. Si tratta della terza bambina per il noto cantante: nelle ultime ore è nata infatti Maria Eco, avuta da Alessandra Cataldo, donna alla quale Morgan è legato da circa 3 anni. Ad annunciare la lieta notizia ci ha pensato il Dj Ricc Frost che, tramite un messaggio su Facebook, ha dichiarato: “Benvenuta Maria Eco Castoldi, un momento difficile per nascere ma un motivo in più per gioire! Un abbraccio alla mamma Alessandra e a papà Morgan”. Il riferimento è chiaramente all’attuale emergenza sanitaria che ha messo in ginocchio il Paese ma anche molte altre zone del mondo.

Morgan di nuovo papà: è nata Maria Eco

Un giorno lieto per Morgan e per la sua compagna Alessandra che, tuttavia, non hanno ancora commentato la nascita della loro bambina attraverso i social. Ricordiamo che il cantante è già papà di Anna Lou, avuta dalla relazione con Asia Argento, e di Lara, avuta con Jessica Mazzoli. Di recente l’ex dei Bluvertigo ha raccontato della relazione con Alessandra Cataldo. Queste le sue parole: “Io sono uno che ama. Non so se la persona con cui sto in questo momento ha piacere che dica qualcosa di lei… – e ancora – Vivo con un essere umano che è più che una persona, a volte è uomo, a volte è donna, ed è la stessa”, ha inoltre ammesso. Nonostante la sua fama e la costante presenza nei salotti televisivi, Morgan preferisce tenere lontana dai riflettori la storia d’amore con la sua Alessandra.



© RIPRODUZIONE RISERVATA