Morgan: “pesavo 47 kg dopo l’addio ad Asia Argento”/ “Bugo mi ha strumentalizzato..”

Morgan si racconta in «Essere Morgan – La casa gialla», primo volume di una trilogia per La Nave di Teseo in cui il cantautore incrocia gli episodi della sua vita con la casa di Monza chiamata gialla perchè «era come la chiamava Anna Lou, mia figlia che ho cresciuto lì nei primi 4 anni di vita. Pensate alla crudeltà di Asia.. Ora è tutto in un deposito, senza ordine». La vita di Marco Castoldi non è stata facile. Nel corso della sua vita ha dovuto affrontare molti momenti bui. Tra questi anche il post separazione da Asia Argento. «Un crollo fisico dopo la fine della storia con Asia. Una notte mi guardai allo specchio: “domani potrei non essere più al mondo”. Chiamai Alice Pedroletti per testimoniare il momento», ricorda Morgan che, all’epoca, pesava appena 47 kg.

MORGAN: “BUGO MI HA STRUMENTALIZZATO. SALVO TIZIANO FERRO CHE E’ STATO GENTILE”

L’ultimo periodo, a causa dello sfratto, è stato particolarmente complicato per Morgan che, tuttavia, ha ricevuto la solidarietà del pubblico mentre si aspettava qualcosa in più dai colleghi. «Li chiamavo e sembrava avessero paura che gli chiedessi soldi. Non volevo quelli, volevo le loro opinioni, creare dibattito. Li disprezzo. Pensano solo al conto corrente, non hanno senso civico. Lo si capisce anche dai testi delle canzoni dei miei coetanei: non vorremo paragonarli a Vecchioni e Guccini, vero?», ha raccontato Morgan ai microfoni del Corriere della Sera. Pochi i nomi che salva tra cui anche Bugo. «Vittorio Sgarbi, il Club Tenco, Pupi Avati, il senatore Pittoni, Sergio Staino… Nella musica Tiziano Ferro che è stato sensibile nonostante in passato avessi detto cose acide sul suo conto e, dal mondo underground, Lodo Guenzi, Angelica… e anche Bugo». Tornando a quanto accaduto a Sanremo, il cantautore aggiunge: «Mi ha strumentalizzato. Mi ha fatto cantare mentre ero sotto sfratto… voleva solo il mio nome e la mia voce».



