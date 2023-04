Morgan polemica con Bugo/ “A Sanremo tu eri mio ospite, io ti ho invitato”

Morgan e Bugo la lite a Sanremo 202o è un cult

Morgan e Bugo: la polemica senza fine nata sul palcoscenico del Festival di Sanremo 2020. A distanza di anni i due continuano ad attaccarsi sui social. Sono trascorsi 3 anni da quando Morgan sul palcoscenico del Teatro Ariston di Sanremo durante una serata ha “stupito” il collega Bugo presentando una versione rivisitata del brano “Sincero” cambiando il testo della canzone e attaccando il collega. Bugo, sorpreso dalla cosa, decise di lasciare il palcoscenico. Un momento diventato cult con Fiorello ed Amadeus chiamati a raccontare al pubblico in studio e da casa cosa fosse successo. I due sono stati squalificati, ma quella performance è rimasta negli annali della kermesse. Eppure a distanza di anni la “guerra” social tra i due non è ancora finita.

Proprio Bugo durante una diretta Instagram è tornato a parlare di Morgan dicendo: “Uei Morganetto, chi si rivede, eh? Sai, c’è stata anche la pandemia. Per tre anni non mi andava di parlare dei c…i nostri tra me e te. C’era la pandemia, la gente moriva, perché dovevo alimentare una polemica mentre la gente moriva? Ma a te che te ne frega della gente che muore, no? A te che te ne frega della mascherina, artistoide? E invece mi dicono che la settimana scorsa, ancora, fai interviste, mi citi perché vuoi il titolone, se no non te lo danno. Gli unici che ti stanno a sentire sono i politici di turno. Questo ormai fai: hai bisogno del politichetto di turno, sgorbietto, che ti dà il programmino sulla Rai, così sei contento. Come si chiama il programma che adesso vai a fare? “Strascemo” (il riferimento è a StraMorgan, titolo provvisorio, ndr)?”.

Bugo attacca Morgan: la replica social

Non solo, Bugo sempre via social ha continuato il suo attacco a Morgan dicendo: “lo sappiamo che come compositore son 20 anni che non fai niente, non sei mai stato un cantautore. Allora sei diventato questa specie di storico della musica, storico di corte, compositore di corte. Ti rimane quello, va bene dai, te lo concedo: sei talmente involuto che almeno questo te lo posso concedere”. Infine l’avvertimento al collega: “basta parlare di me nelle interviste, in televisione. A Sanremo tu eri mio ospite, io ti ho invitato. Ma ti rendi conto di quanto sei ridicolo?”.

Le parole di Bugo sono arrivate forte e chiare a Morgan che, dalle pagine di Rolling Stone, ha replicato dicendo: “tu l’hai buttata sui soldi”. A distanza di 3 anni la polemica Morgan-Bugo tiene ancora banco!











