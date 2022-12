Morgan/ Proposta per tornare a X Factor da giudice? Il web mormora, lui: “Vorrei…”

Morgan torna a X Factor 2022: possibile ritorno come giudice?

Morgan torna ospite a X Factor 2022 in occasione della semifinale. L’artista torna nel talent show musicale che l’ha visto più volte nel ruolo di mentore e giurato. Un gradito ritorno in TV quello del cantautore che qualcuno sul web ha già ipotizzato possa essere sintomo di un possibile ritorno alla cattedra di giudice. Morgan, d’altronde, ha già vestito questi panni in alcune delle scorse edizioni chissà che

reduce dall’incarico prestigioso che Vittorio Sgarbi, neosottosegretario al ministero della Cultura, aveva pensato per lui affidandogli un dipartimento ad hoc dedicato alla musica. “Per individuare i problemi dell’Italia non bisogna guardare ai sintomi ma alla radice, che è una: la mancata valorizzazione culturale del suo patrimonio” – ha detto Morgan intervistato da Il Corriere della Sera. Una chiamata inaspettata per il cantante che ha raccontato: “con Sgarbi discuto del tema della cultura da più di vent’anni, e lui come me è convinto che la musica abbia un ruolo determinante. C’era bisogno di una visione luminosa come la sua per mettere a frutto questo progetto in realtà molto semplice: promuovere una rinascita culturale attraverso tutto quel patrimonio non valorizzato che abbiamo e che invece va promosso”.

Morgan, la musica popolare e basta tv

Non solo, Morgan ha parlato anche dell’importanza della musica popolare. “Anche la musica popolare ha bisogno di avere una dignità culturale, non può essere nelle grinfie della tv. Il Servizio pubblico dovrà cambiare andazzo, smettendo di trascurare intelligenze e abbassando di continuo il livello del messaggio. Non va bene” – ha detto il cantante che negli ultimi anni è balzato agli oneri della cronaca più per le sue apparizioni televisive che per i suoi progetti artistici.

“Si vuole dare spazio solo a quello, non al ragionamento che c’è dietro. Sono un essere umano impegnato e non solo come cantautore. Insegno, scrivo libri. Ma credo che questa incapacità di valorizzare esseri umani che creano nutrimento collettivo sia uno dei problemi più gravi dell’Italia” – ha detto Morgan che ha deciso di darci un taglio – “ora voglio tornare a pubblicare canzoni in modo canonico, utilizzando i canali discografici, nonostante i discografici siano quanto di più lontano dall’essenza della musica. Così come Amadeus. Il pubblico deve sapere che sotto quello che viene proposto c’è un universo meraviglioso, soffocato dalla staticità e dall’ignoranza di chi gestisce il mercato“.

