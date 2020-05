Morgan/ “Quella volta che Loredana Bertè mi ha chiamato per chiedermi aiuto”

Pubblicità

Morgan è l’ospite incaricato di aprire la puntata di oggi, venerdì 15 maggio 2020, di “Vieni da Me”, trasmissione del primo pomeriggio di Rai Uno. Il cantante, protagonista di un litigio con Bugo sul palco di Sanremo in occasione dell’ultimo Festival (che continua a fare parlare di sé anche a distanza di settimane), ha raccontato una simpatica vicenda vissuta con Loredana Bertè. “Era Ferragosto, mi ha chiamato alle 6 di mattina per un litigio con i vicini“. In realtà, però, la cantante l’ha chiamato per sbaglio: “Io ero ancora mezzo addormentato e le ho detto: ‘Lory, sono Morgan’. Lei mi ha risposto: ‘Ah, sei tu?'”. La donna era sconvolta per la situazione che stava affrontando in quei minuti e ha chiesto aiuto all’amico Marco Castoldi, che in men che non si dica si è alzato dal letto e l’ha raggiunta. “Mi sono precipitato a casa sua, ma la situazione era già risolta. Aveva un campo da tennis in casa, visti i suoi trascorsi sentimentali con Borg“. Quel giorno, però, la sorella di Mia Martini aveva un concerto: “L’ho accompagnata io, ci siamo ritrovati in una comunità di peruviani. Lei aveva abiti pieni di piume e mi ha spacciato per fonico!”. Risate inevitabili. in studio fra gli opinionisti fissi di Caterina Balivo.



