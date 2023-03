Morgan replica a Bugo “otto versi ti hanno fatto scappare”/ “Sono miglior giudice…”

Bugo contro Morgan: scontro a distanza nel ricordo di Sanremo 2020

Riaffiorano vecchi dissapori tra Bugo e Morgan che, dopo quel Festival di Sanremo del 2020, continuano a punzecchiarsi a vicenda. A distanza di 3 anni Morgan è ritornato a parlare della storica diatriba con il collega, accusandolo di averlo bullizzato in questi anni e sfogandosi in un’intervista per Aldo Cazzullo al Corriere della Sera. Nelle ore successive è arrivata la pronta risposta di Bugo che, attraverso alcune Instagram stories, l’ha attaccato senza mezze misure definendolo addirittura un non-cantautore.

La querelle a distanza, però, è destinata a proseguire. È infatti arrivata la contro-risposta di Morgan, affidata a Rolling Stone e nella quale spara a zero contro l’ex compagno di palco a Sanremo 2020: “Sono passati tre anni e ancora non hai capito il testo che ti ho scritto in faccia, sul palco, che tutta Italia ha imparato a memoria“. Il riferimento è ovviamente al brano Sincero, portato in gara dal duo in quella turbolenta edizione, e alle polemiche legate all’abbandono del palco da parte di Bugo: alla fine la coppia fu squalificata dalla kermesse.

Morgan attacca Bugo: “Sono miglior giudice di X Factor al mondo“

“Le brutte intenzioni, la maleducazione, la tua brutta figura di ieri sera, la tua ingratitudine, la tua arroganza, fai ciò che vuoi mettendo i piedi in testa, sai solo coltivare invidia, ringrazia il cielo che sei su questo palco, ringrazia chi ti ci ha portato dentro“: questi erano i versi rivisitati da Morgan della canzone Sincero, versi indirizzati proprio a Bugo e a quanto accaduto nella Serata delle Cover di Sanremo 2020. A Rolling Stone Morgan ha così proseguito il suo duro attacco al collega: “Otto versi che ti hanno fatto scappare, quando se fossi stato in grado avresti potuto rispondere. Avevi la possibilità di farlo ma non sei capace, una volta che sei sul palco senza i tuoi suggeritori e te la fai sotto“.

E, al termine della lunga risposta, ha rivendicato anche il prezioso traguardo raggiunto grazie alla sua esperienza di giudice a X Factor: “A questo si aggiungono più di cento arrangiamenti per le canzoni assegnate ai talent grazie ai quali hanno vinto Marco Mengoni, Noemi, Michele Bravi, Chiara Galiazzo, Antonio Maggio, Matteo Becucci, motivo per cui sono entrato nel Guinness dei primati come miglior giudice di X Factor al mondo. Bugo, dammi retta, fatti due risate e “ringrazia il cielo sei su questo palco, rispetta chi ti ci ha portato dentro”“.











