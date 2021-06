Morgan ricorda Michele Merlo “Disse che ero come suo padre”/ “Ha fatto un errore…”

Anche Morgan ha voluto condividere un pensiero su Michele Merlo. La morte di Mike, ex allievo di Amici, ha scosso tutti profondamente e Morgan, che ha incrociato il ragazzo durante la sua unica stagione da coach del serale, non lo ha mai dimenticato. Una utente ha infatti chiesto al cantante dei Bluvertigo, su Instagram, se avesse un pensiero per il suo ex allievo (in quel momento ancora in coma) e Morgan ha allora ammesso di aver accolto con grande dolore la notizia. “Mi strazia questa cosa. Ho ripercorso la musica fatta insieme, Baglioni, i Beatles, i Pink Floyd, mi spezza il cuore, sto pregando perché Dio lo risparmi. Vorrei andare a trovarlo, qualcuno può procurarmi il numero di suo papà? Mi farebbe un favore, grazie! Andrò a Bologna!”

COM'È MORTO MICHELE MERLO, EX AMICI?/ Leucemia, indagini in corso "La famiglia..."

Morgan su Michele Merlo: “Aveva un talento strepitoso, se mi avesse dato retta…”

Prima della tragica notizia, Morgan ha inoltre ricordato i tempi successivi ad Amici e su Michele ha scritto: “Se quel testone mi avesse dato retta l’avrei portato dove sta Marco Mengoni perché aveva un talento strepitoso, ma ha fatto un errore di valutazione, cadendo nella trappola del suo nemico. lo invece gli ero amico sul serio e continuerò ad esserlo.” Il cantante era insomma pronto a partire per Bologna quando è arrivata la terribile notizia della morte di Michele. Alla notizia è seguito un suo ultimo messaggio: “Il mio pensiero ai genitori di Mike, Michele Merlo, che abbraccio e sento disperatamente. Michele mi disse: ‘Sei come mio padre’ perché mi ha fatto amare Pierangelo Bertoli. Facciamolo, gli dissi, che canzone vuoi fare? Mi rispose ‘A muso duro'”.

