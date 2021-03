Morgan risponde all’accusa di stalking/ “Unico reato commesso è essermi innamorato”

Con un post su Instagram, Morgan risponde all’accusa di stalking. Il cantautore, accusato di stalking e diffamazione nei confronti di una sua ex, replica attraverso i social spiegando di aver commesso come unico reato quello di essersi innamorato. Senza far riferimento direttamente all’accusa che gli è stata rivolta, Marco Castoldi, questo il nome di Morgan all’anagrafe, racconta il proprio malessere. “Far soffrire me è come nuocere a un bambino. Va bene essere disamato, passi l’abbiamo passato tutti. Ma non l’essere umiliato e torturato fino a questo punto“, esordisce così Morgan nel post pubblicato su Instagram con cui ha scelto di raccontare lo stato d’animo con cui sta affrontando la situazione.

Il cantautore rivolge poi un appello affinchè le persone che conoscono realmente chi sia facciano qualcosa per aiutarlo. “Chi mi rispetta e vive nel buon senso e nel rispetto dell’essere umano si indigni e faccia qualcosa, faccia sentire la sua voce“, aggiunge.

MORGAN: “SONO STATO SILENZIATO, NON SI SBATTE IN GALERA UN ARTISTA…”

Lo sfogo di Morgan continua parlando di sentimenti e di voglia di trasformare il dolore in qualcosa di bello come le poesie. “Io sono stato silenziato e quindi non posso, perché in un mondo decente non si sbatte in galera un artista che non ha commesso altro reato se non quello d’essersi innamorato che ha addirittura nobilitato il dolore trasformandolo in poesia e parole, come solo l’essere evoluto sa fare”, scrive ancora Morgan. Poi conclude: “Questo episodio è inedito ed è uno scandalo che il silenzio degli spettatori stanno rischiando di far trascendere in una indecente vicenda che nemmeno nel medioevo si è potuta verificare”, conclude il cantautore lasciando i commenti agli utenti che lo seguono.

