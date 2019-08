Morgan, “rivoluzione online”/ Un inedito al giorno: dopo sfratto ritorna sulla scena

Morgan è pronto a fare il suo ritorno sulla scena musicale. Dopo lo sfratto e le complesse vicende familiari, il frontman dei Bluvertigo, al secolo Marco Castoldi, parla di “rivoluzione online”. Sui social ha annunciato con un post che da domani, lunedì 19 agosto, verrà pubblicato ogni giorno suo materiale inedito in una modalità originale. «Finalmente Morgan è tornato. Da oggi un inedito al giorno prodotto della sua creatività quotidiana», recita il messaggio. Dopo 10 anni, fatti di «divulgazione e sperimentazione al servizio del talento», Morgan torna a pubblicare il suo materiale con una modalità «anch’essa frutto del suo lavoro». Nel post non è ancora chiaro cosa dobbiamo aspettarci. «Non un disco, un libro, un video, un podcast, un film, un talent, un audiolibro, un poema, un teorema, un proclama, una collezione, una copertina, una colonna sonora, una raccolta di canzoni, un’intervista, un’improvvisazione in rima, un’istallazione, un’app o quacos’altro, ma tutto questo insieme. Tutto inedito. Tutti i giorni».

MORGAN, “RIVOLUZIONE ONLINE”: UN INEDITO AL GIORNO

Non è un periodo semplice per Morgan, ma la sua creatività e il suo talento musicale sono sempre fervidi, infatti ha annunciato una grossa novità. Chi è interessato al suo ritorno artistico può chiedere informazioni, ma in una modalità non del tutto chiara. «Entra e lascia la tua email, ascolterai il tuo primo inedito», conclude il comunicato. In molti però si sono chiesti dove si debba entrare e quindi come. Comunque tra lo scorso dicembre e maggio Morgan ha pubblicato due inediti: il brano “In questo modo”, uscito in vista del suo compleanno, e la canzone “Per per sempre” che ha cantato in occasione della semifinale di “The Voice”, dove era giudice per la sesta edizione. L’ultimo album di inediti di Morgan invece, “Da A ad A”, è datato 2007. È ancora attiva sul sito change.org la petizione dal titolo “Bloccare l’esecuzione e restituire la casa a Morgan”, con cui si chiede un intervento rapido e concreto «per poter salvare un luogo che altrimenti verrà smantellato, il cui contenuto andrà disgregato e magari anche macerato».

