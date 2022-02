Morgan/ “Sanremo? Amadeus detta legge in un ambiente che non è il suo”

Morgan: le dichiarazioni su Sanremo 2022

Nei giorni scorsi, sui suoi profili social, Morgan ha parlato molto del Festival di Sanremo. A poche ore dall’inizio della 72esima edizione, condotta per il terzo anno consecutivo da Amadeus, l’ex leader dei Bluvertigo ha scritto su Instagram: “Prima di morire curerò un’edizione del festival di Sanremo come direttore artistico, e quando succederà non solo si avrà la stessa sensazione di liberazione da una dominazione tirannica ma, e non ci si potrà quasi credere, tornerà la musica in questa povera patria“. Il post è stato poi cancellato e Marco Castoldi ha scritto una precisazione: “I giornali devono smetterla di Dre che io sono contro Sanremo. Non è ero: io sono a favore del festival di Sanremo penso che sia da sostenere perché è uno spazio culturale pubblico dove va in scena la musica. Tutto quello che scrivono non è il mio pensiero”.

Morgan: “Amadeus detta legge in un ambiente che non è il suo”

Sul suo proprio profilo Instagram, Morgan ha poi commentato l’esibizione di Michele Bravi durate la serata delle cover: “Ho visto un Artista con la A maiuscola. Commovente elegante profondo originale dolce colto autentico disperato pieno di vita e di dolcezza mille spanne sopra a tutti, roba che chiunque altro su quel palco da Morandi a tutti i Jovanotti del mondo se la può scordare manco se si impegna cent’anni. Ho visto Michele Bravi e ho finalmente visto un artista a Sanremo. Dio sia lodato. Bravo figlio mio”. In un successivo post, Morgan ha chiarito che non si trattava di alcun attacco alla coppia Morandi-Jovanotti, come scritto su molti giornali: “Morgan chiama all’ordine la categoria dei giornalisti. E se ci fosse un sottotitolo sarebbe: suggerisce di usare il vocabolario perché è esausto di gratuite diffamazioni”. Ieri sera, ospite di Massimo Giletti a Non è l’Arena, Morgan ha parlato ancora di Sanremo: “Questo festival ha avuto tante belle cose e tante non belle. Non mi è piaciuto il fatto che per la terza volta Amadeus, che non si occupa di musica, detti legge in un ambiente che non è il suo. E si vocifera il quater. Sanremo è un concetto che va al di là di chi lo gestisce e di chi canta”.

Morgan: tutte le volte a Sanremo

Morgan ha partecipato a diverse edizioni del Festival di Sanremo. Nel 1994 i Bluvertigo hanno partecipato a Sanremo Giovani, piazzandosi al terzo posto fra i gruppi musicali della seconda serata ma mancando l’ammissione alla successiva edizione del Festival (solo per i primi due classificati). Nel 2001 i Bluvertigo hanno partecipato a Sanremo con “L’assenzio”, classificandosi all’ultimo posto. Nel 2010 Morgan avrebbe dovuto partecipare al Festival con il brano “La sera”, nella sezione “Artisti”, ma pochi giorni prima dell’inizio della kermesse è stato escluso della competizione per alcune dichiarazioni sul mensile Max circa l’uso della droga come antidepressivo. Nel 2016 i Bluvertigo hanno partecipato ancora a Sanremo con il singolo” Semplicemente”, eliminato in semifinale. Nel 2020 Morgan partecipa a Sanremo in coppia con Bugo, con il brano “Sincero”, ma sono stati squalificati durante la quarta serata.

