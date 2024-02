Morgan: “Sanremo? Non lo guardo ma spero vinca Annalisa”/ “Con Bugo sono stato duro, me ne pento e lo stimo”

Morgan, nome d’arte di Marco Castoldi, ha rilasciato un’intervista per il Corriere della Sera nella quale ha parlato dell’amato/odiato festival di Sanremo, passando da Annalisa, che disse di non conoscere, al caso Bugo, con la famosa uscita dal palco dell’Ariston nel 2020, fino ai Ferragnez che hanno fatto tanto parlare di loro lo scorso anno. Sul festival, però, ci tiene a sottolineare subito che “non lo guardo. Amo Sanremo”, precisa, “è questo tipo di Festival che non mi piace: vince il mercato e non la qualità”.

Chiara Ferragni, record di assenze nel cda di Tod's/ "In 2 anni ha partecipato a 3 riunioni su 17"

Passando subito ad Annalisa, Morgan giustificando il fatto che non la conoscesse, sottolineane che “all’ultimo X Factor, un concorrente si è presentato con una sua canzone non mi è sembrata granché dal punto di vista armonico. Avevo sentito il suo nome solo perché era già stata a Sanremo ma non la conoscevo”, mentre informandosi ha scoperto che “è un ottimo prodotto pop, ha il physique du rôle” ma sulla sua tecnica, “sospendo il giudizio”. Ragionando, poi, su chi vincerà questo Sanremo, Morgan, precisando nuovamente che non lo sta seguendo, ironizza augurandosi, “a questo punto, che vinca Annalisa“.

Chiara Ferragni/ L'ex collaboratore che l'ha definita "radioattiva": "Non è più un'influencer..."

Morgan: “Bugo? Sono stato duro con lui, mi dispiace”

Sempre in tema Sanremo, Morgan ha anche ricordato il Bugo-gate, che gli ha fatto ‘ottenere’, “[ma] non ci ho guadagnato nemmeno un euro”, 23 milioni di visualizzazioni, ci tiene a precisare che “io Bugo lo stimo, e lo stimavo anche all’epoca. In passato, quando mi sono trovato senza una casa e ho avuto bisogno di aiuto, lui mi ha dato una mano. E voglio chiedergli scusa se si è sentito offeso dai miei toni in alcune interviste, che erano frutto della frattura di quel momento”, nell’augurio di tornare, un giorno, “sul palco insieme”.

Morgan contro Gilles Rocca: “mitomane”/ La replica: “Gli dissi davvero di cambiare testo a Sanremo”

Sempre sulla falsa riga del Bugo-gate, poi, Morgan ha anche parlato del suo ex manager Valerio Soave, leggendo un comunicato scritto dalla sua legale Rossella Gallo, nel quale precisa che “a prescindere dalle ragioni che sto sostenendo in sede civile (riguardano aspetti legati esclusivamente all’ambito dei diritti d’autore sull’episodio della mia ultima partecipazione serale a Sanremo20, per i quali rimango assolutamente fermo nella mia posizione), la mia stima e gratitudine per il lavoro svolto insieme (..) sono immutate”. Sulle espressioni usate nei confronti di Soave, Morgan, conclude leggendo il comunicato, chiede “sinceramente scusa“.

Infine, nella sua intervista ha anche parlato di Fedez e Chiara Ferragni, che da alcuni mesi sono al centro di una bufera scoppiata in seguito al pandoro-gate con Balocco. “Il nodo centrale di quello che sta succedendo per me”, spiega Morgan, “è la distribuzione della ricchezza. Fedez e Chiara Ferragni hanno mostrato la loro ricchezza”, ma il tutto “gli si è ritorto contro in modo violento: questo umanamente mi dispiace“, sottolinea il musicista, “perché è in corso un linciaggio. La gogna è terribile: lo so perché ci sono passato”.











© RIPRODUZIONE RISERVATA