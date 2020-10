Morgan sbrocca a Name that Tune con Papi/ “Conosco tutte le canzoni di De Andrè…”

Morgan show nell’ultima puntata di Name That Tune. Il cantatuore ha partecipato alla trasmissione di Enrico Papi sfoggiando la sua enorme conoscenza musicale. Tutto è filato liscio fino all’errore di Marco Castoldi su una canzone di Fabrizio De Andrè. Il brano da indovinare era La Canzone di Marinella di Fabrizio De Andrè. Morgan ha immediatamente riconosciuto la canzone sbagliando però il titolo. La risposta del cantautore, infatti, è stata “La Storia di Marinella”. Un errore che il conduttore Enrico Papi ha immediatamente segnalato non potendo, di conseguenza, assegnare il punto a Morgan che ha così cominciato a protestare non accettando l’errore e spiegando come la dicitura del titolo della canzone non sia ancora chiara. “Da qualche parte c’è scritto “Canzone”, altri dicono “Marinella”, tu lo dici adesso perchè è facile, te l’hanno scritto”, ha sbottato Morgan.

MORGAN SHOW A NAME THAT TUNE: “UNA COSA INGIUSTA”

Profondo conoscitore della musica di Fabrizio De Andrè, Morgan non ha accettato l’errore che Enrico Papi gli ha segnalato sul brano “La canzone di Marinella”. Il cantautore ha protestato visibilmente. “E’ una cosa ingiusta! Nonostante io conosca a menadito questa canzone, non è probabile che io non abbia indovinato la canzone. E’ un fatto della dicitura del testo. […] Ma io dico, sono tre le canzoni che hanno questo problema nella storia della musica, la prima è “Volare” o “Nel Blu dipinto di Blu”… No, ma io dico, perchè dovete andare a metterci sti pezzi?“, chiede Morgan aggiungendo che chiunque avrebbe dato come titolo semplicemente “Marinella”. Prima di chiudere l’argomento, poi, aggiunge: “Sai cos’è? Che io conosco il testo a memoria, ma non solo di quella, di tutte le canzoni di De Andrè, per cui scusami, cosa stiamo facendo?”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA